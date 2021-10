Aprenda a calibrar la batería de su iPhone con estos simples pasos, tendrá más rendimiento

Descubre cómo calibrar la batería de tu iPhone y por qué es importante hacerlo al menos, una vez al mes.

El tiempo pasa tanto para los humanos como para los dispositivos y cada uno requiere atención para su calidad de vida. En el caso de las baterías, es completamente normal comprobar cómo, pasado un tiempo, se han deteriorado e incluso, descalibrado. De hecho, una de las fallas más comunes del iPhone radica en la corta duración de sus baterías o incluso en las ocasiones en que, por ejemplo, al tener una batería de 20 % todavía el teléfono se apaga.

También, encontramos varios iPhone que suelen durar un 1% de batería. Cuando todo esto sucede, suele ser porque la batería no está bien calibrada, y es por esto que en este artículo se explicará cómo calibrar correctamente la batería de un iPhone y, con ello, intentar aumentar la vida útil del dispositivo.

CUÁNDO SE DEBE REALIZAR UN CALIBRADO A LA BATERÍA DEL IPHONE

No existe una regla escrita sobre cuándo o no calibrar la batería del dispositivo. Tampoco hay tiempos marcados para sugerir qué debe hacerse una vez en ciertos meses. La mejor recomendación es hacer esto cuando el dispositivo tiene una falla en la batería. A continuación, algunos ejemplos:

- La carga lleva mucho tiempo: A veces pensamos que un iPhone se está cargando lentamente, pero este no es el caso, ya que se muestra un porcentaje incorrecto. Si un dispositivo se ha estado cargando durante 6 horas o más y aún no ha alcanzado el 100 %, es obvio que sucede algo extraño porque incluso con cargadores más lentos esto es normal. Otra cosa sería que el cargador fallara pero si pasa con todos ellos el problema será que la batería no está debidamente calibrada.

- La salud de la batería ha disminuido: Realmente es lo más común que sucede y aunque la calibración no ayuda a “revivirlo”, puede ayudar a estabilizar los parámetros y se puede mostrar un mejor reflejo del estado de la batería en la configuración.

- Muestra un porcentaje que no es real: Es decir, como mencionamos al principio, el dispositivo muestra un porcentaje de batería en la pantalla que no coincide con la real porque se apaga cuando aún debería tener un número alto. Por ejemplo, que se aprecie un porcentaje de 12% en la batería y de repente, se apaga.

- Si la batería es nueva: Normalmente, las baterías de recambio originales que ponen en Apple y los servicios autorizados suelen estar en excelentes condiciones, pero aun así es recomendable realizar una calibración siempre que sea posible para completar la adaptación al dispositivo.

CÓMO CALIBRAR LA BATERÍA DE UN IPHONE

Cabe señalar que la batería de un iPhone se considera agotada después de pasar 500 ciclos de carga. En cualquier caso, la calibración de la batería es útil cuando el iPhone o iPad está experimentando problemas como los mencionados anteriormente a pesar de los buenos ciclos y la salud.

Salud de la batería de un iPhone.

Ahora bien, siga estos pasos para poder calibrar la batería de su dispositivo Apple:

1. Cargue el iPhone hasta el 100 % y una vez que llegue a este punto, manténgalo encendido sin desconectar el cargador durante aproximadamente 2 a 3 horas. Podrá utilizar el dispositivo normalmente en este momento.

2. Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación y deje que la batería se descargue por completo hasta que se apague. Durante este proceso también puedes utilizar el iPhone con normalidad y de hecho se recomienda hacer un uso intensivo con procesos pesados para que la batería tarde menos en descargarse.

3. Una vez apagado el equipo, se debe dejar durante 6 horas sin conectarlo a la fuente de alimentación.

4. Transcurrido un tiempo, es necesario conectar el cargador al iPhone y, manteniendo el dispositivo apagado, dejar que se cargue durante otras 6 horas. Cuando conecte el conector por primera vez, el dispositivo se encenderá cuando la batería esté baja, por lo que deberá apagarlo manualmente.

SEGUIR LEYENDO: