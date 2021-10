Shirley Arica: modelo recibe apoyo con memes tras pelea con Sebastián Tamayo

Shirley Arica recibe el apoyo de sus seguidores tras insultos de Sebastián en El poder del amor. (Foto: Instagram y Twitter)

¡La defienden! Shirley Arica se convirtió en tendencia en Twitter luego de recibir ofensivos comentarios por parte del colombiano Sebastián Tamayo. Con el hashtag #ShirleyEstamosContigo los usuarios de la popular red social crearon divertidos memes para sacar cara por la modelo peruana.

Como se recuerda, la agresión verbal contra la modelo se dio en el último programa del reality turco El poder del amor. Esto sucedió tras la ruptura amorosa que tuvieron, aunque oficialmente no eran pareja.

“ Vienes acá a echarme toda la culpa a mí del problema, y dejar como si tú fueras la víctima y no es así ”, fue lo primero que dijo Shirley Arica cuando el colombiano terminó su relación con ella.

Las palabras de exchica reality no fueron del agrado del modelo, quien utilizó groserías para responderle. “ Me cansé que me mandaras a la mier***. Esa es la clase de mujer que tú eres, (…) te he tenido mucha paciencia, mucha. Toda Latinoamérica sabe la clase de grosera que eres; todo el mundo lo sabe. No me vengas a inventar maricadas ”, arremetió.

De inmediato, tras darse a conocer este nuevo episodio, los fans de Shirley Arica arremetieron contra Sebastián Tamayo y le pidieron tener más respeto por la peruana. “Ya fue Sebas te me caíste”; “Decías que la querías y la atacas”; “Pregona con ejemplo”, fueron algunos de los comentarios en su contra.

Shirle Arica recibe apoyo de sus fans con memes. (Foto: Twitter)

Shirle Arica recibe apoyo de sus fans con memes. (Foto: Twitter)

Shirle Arica recibe apoyo de sus fans con memes. (Foto: Twitter)

Shirle Arica recibe apoyo de sus fans con memes. (Foto: Twitter)

Shirle Arica recibe apoyo de sus fans con memes. (Foto: Twitter)

Shirle Arica recibe apoyo de sus fans con memes. (Foto: Twitter)

Shirle Arica recibe apoyo de sus fans con memes. (Foto: Twitter)

Shirle Arica recibe apoyo de sus fans con memes. (Foto: Twitter)

Shirle Arica recibe apoyo de sus fans con memes. (Foto: Twitter)

Shirle Arica recibe apoyo de sus fans con memes. (Foto: Twitter)

Shirle Arica recibe apoyo de sus fans con memes. (Foto: Twitter)

Shirle Arica recibe apoyo de sus fans con memes. (Foto: Twitter)

Shirle Arica recibe apoyo de sus fans con memes. (Foto: Twitter)

Shirle Arica recibe apoyo de sus fans con memes. (Foto: Twitter)

Shirle Arica recibe apoyo de sus fans con memes. (Foto: Twitter)

MEXICANA JESSICA STONEM NIEGA SER LA TERCERA EN DISCORDIA

Luego que Sebastián Tamayo tomará la decisión de dejar a Shirley Arica, la popular ‘Chica realidad’ le reclamó al colombiano por echarle la culpa de todo lo malo que sucedía entre ellos y señaló que el distanciamiento entre los dos coincide con su acercamiento con Jessica Stonem.

Al poco tiempo, la mexicana dejó en claro que ella no es la manzana de la discordia y aseguró que entre ella y el modelo colombiano solo existe una bonita amistad, por lo que pidió no involucrarla en su ruptura.

SHIRLEY ARICA LLORA EN EL PODER DEL AMOR

Aunque no es la primera vez que Shirley Arica se quiebra en el reality turco, muy pocas veces se la ha visto ponerse mal por un amor. En el capítulo 71 de El poder del amor que se publicó en la madrugada del lunes 25 de octubre se puede ver a la peruana muy desencajada luego de terminar con Sebastián Tamayo.

El colombiano se acerca a la modelo para saber lo que le pasa. Ella le expresa que él sabe perfectamente el motivo (ruptura), pero Sebastián no le cree. Shirley insiste en que ella le pidió perdón por cómo le trató el fin de semana.

“ ¿Quieres que seamos amigos? ¿Eso quieres? Según tú, soy yo la que te trata mal, soy yo la que me porté mal todo el tiempo. Listo, ¿eso quería escuchar? ¿ya te sientes mejor? ”, dijo Arica.

SHIRLEY ARICA ARREMETE CONTRA SEBASTIÁN TAMAYO

En una amena conversación con Andreína Bravo y Claudia Pena, la peruana expresó que tuvo sentimientos encontrados con lo que pasó con Sebastián un día antes, esto tras la pelea que sostuvieron.

“ A veces hay que voltear la página, o mejor dicho arrancarla. En ese caso a mí no me gustan los patanes, ya he tenido varios en mi vida ”, manifestó la modelo peruana al ser consultada sobre el tema.

SEGUIR LEYENDO: