Gareca quiere más hinchas en el estadio: ‘Puede ser una distracción importante’

Ricardo Gareca opina sobre el aforo en el estadio para partido de Perú.

Tras presentar la nueva lista de convocados para los partidos contra Bolivia y Venezuela, el técnico Ricardo Gareca abrió los micros en la conferencia de prensa para responder las preguntas de los periodistas entorno a los jugadores que ha reclutado y solicitar su opinión sobre hechos concretos, como el llamado a Gustavo Dulanto, la fiesta de Jefferson Farfán y el aforo en los estadios para los partidos.

Sobre este último tema, el DT de la selección peruana fue claro en su deseo de que las autoridades puedan ampliar el aforo para recibir más hinchas, sobre todo para la fecha contra Bolivia en la que jugaremos como locales.

Además dio a conocer sus razones por las que un estadio no debería ser considerado un espacio de riesgo para los visitantes en medio de la pandemia de coronavirus que sigue azotando al país.

“Es ver la posibilidad de que incremente la capacidad. Se da que tienen los distintos establecimiento que ha autorizado el Gobierno. El estadio es el que menos aforo tiene y se exige las dos vacunas. Es de una condición abierta. En general, en muchos países se permite que la gente no use mascarilla. En un espacio abierto como ese, donde hay ventilación y la gente puede estar distanciada, se puede respirar aire. No nos queremos meter en determinadas cuestiones, somos respetuosos de las decisiones que se han tomado”.

Precisó que por las condiciones en la que reciben a los hinchas, estos pueden tener una “mayor tranquilidad y menos riesgo” , haciendo referencia a los contagios COVID-19.

Más que una preocupación, el DT considera que es un espectáculo que necesitan los peruanos. “No queremos estar en contra de los comercios, creo que todos debemos volver a una mayor normalidad, pero en cuanto a las decisiones que se han tomado, es mucho menos la capacidad, respecto a los demás. La gente ha pasado mucho tiempo lejos del estadio y creemos que puede ser una distracción importante”.

¿CUÁNDO JUEGA PERÚ?

El primer duelo de Perú será contra Bolivia y se jugará a las 9:00 p.m. hora peruana.

Para el partido contra la selección de Venezuela, la bicolor jugará de visitante, por lo que la escuadra nacional deberá trasladarse a Caracas para el enfrentamiento. El choque entre selecciones está programado para el 16 de noviembre a las 6:00 p.m. hora peruana/ 7:00 p.m. hora de Venezuela.

CONVOCADOS DE PERÚ CONTRA BOLIVIA Y VENEZUELA

Gallese, Caceda, Carvallo, Callens, Zambrano, Corzo, Ramos, Abram, Araujo, Advíncula, Lora, Trauco, López, Loyola, Tapia, Yotun, Aquino, Canchita, Peña, Cartagena, Cueva, Calcaterra, Raziel, Carrillo, Costa, Lapadula, Farfan, Valera.

DELANTEROS EN LA SELECCIÓN PERUANA

Jefferson Farfán, quien hace unos días causó polémica con su celebración de cumpleaños sin cuidar los protocolos por la pandemia COVID-19 en nuestro país, es uno de los jugadores presentes en la lista. A los delanteros convocados se suman Alex Valera y Gianluca Lapadula. El gran ausente de este esquema es Santiago Ormeño, una de las figuras de la Liga MX.

