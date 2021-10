Melissa Paredes asegura que Rodrigo Cuba se hace la víctima: “No le importa su hija”

Melissa arremetió contra su esposo Rodrigo Cuba. (Foto: Instagram)

Melissa Paredes está más molesta que nunca por la denuncia que le interpuso Rodrigo Cuba por abandono de hogar. Según la ex conductora de América hoy, su aún esposo estaría mintiendo para quedar como víctima frente a todo el país.

En América Hoy, Melissa confesó que viene aguantando las mentiras de Rodrigo Cuba tras la difusión del ampay, pero la denuncia que le interpuso fue la gota que rebalsó el vaso. “Él está haciendo todo un show de esto”.

Según Paredes, el ‘Gato’ Cuba sí sabía que ella se iba a retirar de la casa en donde vivían ambos con su hija, por lo que su denuncia no tiene fundamento. Incluso, compartió un revelador audio para corroborar su testimonio.

Por otro lado, Melissa reveló que el futbolista jamás intentó arreglar las cosas con ella por el bien de su hija. Esto cuando su relación atravesó una fuerte crisis.

“Cuando nosotros decidimos separarnos, que según él dice que no sabía porque le gusta el papel de víctima, habíamos quedado en ir a una ayuda psicológica para que la separación sea para Mía (su hija) sana”, sostuvo.

Sin embargo, Rodrigo Cuba no habría querido acudir a terapia pese a la insistencia de su esposa.

“Antes del ampay no quiso agarrar ayuda psicológica, después del ampay tampoco. Tengo pruebas con la psicóloga, que ella me decía que teníamos terapias, pero él no quería acceder. A él no le importa realmente su hija, sino solo tenerme en la casa y punto”, manifestó.

Cuando Ethel Pozo le preguntó por qué Rodrigo le estaba haciendo todo esto, Melissa respondió: “Lo material, porque solo le interesa lo material, no le importa su hija. No le interesa su hija, solo que yo pague la luz. Además que nunca aceptó que ya no era su esposa, estaba obsesionado conmigo”.

