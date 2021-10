Piura se alista al retorno a clases semipresenciales en 20 instituciones educativas

Retorno a clases en Piura. EFE/Paolo Aguilar

Atención a los padres de familia del Norte del Perú, el director regional de Educación de Piura, Elvis Bonifaz, anunció que esta región se prepara para el retorno a clases semipresenciales en 20 instituciones educativas del Alto Piura, las cuales pertenecen a los distritos de Huarmaca, Huancabamba, Chulucanas, Ayabaca y Morropón.

Durante el diálogo con Exitosa, Bonifaz López sostuvo que mantuvo una reunión con el director regional de salud, José Nizama, a fin de evaluar un posible regreso a las aulas teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad establecidos por el ministerio de Educación (Minedu).

“La semana pasada se ha dicho que la infraestructura del sistema educativo a nivel nacional en un 75% no se encuentra en buenas condiciones. Aquí, Piura, tampoco es ajeno”, declaró en nuestro medio.

“Hemos tenido una reunión con el director regional de Salud, donde ya se anunció que se está trabajando un posible retorno semipresencial de 20 instituciones educativas en el Alto Piura, que comprende el distrito de Huarmaca, Huancabamba, Chulucanas, Ayabaca y Morropón”, agregó al medio informativo.

De acuerdo con la autoridad educativa, ya se efectuaron las compras de equipos de protección personal y los kits sanitarios que contienen jabón, alcohol, entre otros.

MIRTHA VÁSQUEZ SOBRE REINICIO DE CLASES

Recordemos que durante su exposición ante el Congreso, Mirtha Vásquez se refirió sobre el retorno a clases el próximo año. Informó que las clases presenciales podrían retornar al 99% en el mes de julio del 2022 en todo el país. En esa línea, manifestó que se trata de una meta de Gobierno, que ha sido evaluada bajo estándares epidemiológicos.

“La meta planteada es que para el mes de marzo del 2022 se retorne a la presencialidad, de modo tal que, para julio 2022, el 99% de instituciones educativas atiendan plenamente”, dijo durante su presentación en el Congreso de la República.

En ese sentido, recordó que, hasta el momento, solo el 8% de las escuelas a nivel nacional ya están funcionando bajo la modalidad de presencialidad y añadió que esta estrategia seguirá implementándose en los próximos meses.

Cabe precisar que este retorno, según la premier, se dará tomando en cuenta que todo el personal educativo cuente con ambas dosis de la vacuna contra la covid-19.

INICIA LAVACUNACIÓN A JÓVENES DE 12 A 17 AÑOS

Los adolescentes entre los 12 y 17 años, cuya vacunación contra la covid-19 se inicia el martes 2 de noviembre, no necesitarán interrumpir sus clases para cumplir con la inmunización porque podrán hacerlo los sábados y domingos durante los Vacunafest.

Así lo informó la directora de inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), Gabriela Jiménez, tras precisar que el proceso de vacunación de este grupo poblacional será escalonado, primero con los que tienen entre 15 -17 años, y los que tienen entre 12-14 años.

Los menores deberán ir acompañados de su madre, padre o apoderado para aplicarse la vacuna, porque serán los que firmen el consentimiento informado. El documento es igual al de los adultos, solo que, en esta oportunidad, se incluirá el dato del progenitor o tutor que lo acompañe.

Jiménez indicó que los centros de vacunación ya se han preparado para recibir al adolescente con su acompañante, y han previsto que se organicen filas para la atención diferenciada de los adultos.

PRIORIDAD

Por la mañana, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, adelantó que se está evaluando la fecha para el inicio de la vacunación con la tercera dosis al personal de las Fuerzas Armadas y miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

“Además de ello, debemos ir bajando la brecha que tenemos porque todavía hay personas mayores de 50 años que no se han vacunado. Y sabemos que estos son los más vulnerables, no queremos una tercera ola que afecte, sobre todo, a los no vacunados y a los que tienen una comorbilidad”, aseguró.

SEGUIR LEYENDO