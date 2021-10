Jhonny Baldovino, asesor legal de Safap: “El tema de Jefferson Farfán es más con Alianza Lima que con el mismo protocolo”

(Foto: Andina)

Jefferson Farfán está de nuevo en el ‘ojo’ de la tormenta. En redes sociales circulan imágenes y videos de una posible fiesta del delantero peruano, celebrando su cumpleaños número 37. Por ello, Jhonny Baldovino fue entrevistado para hablar sobre una posible sanción de la ‘Foquita’ y el asesor legal de Safap manifestó que los protocolos de sanidad se han flexibilizados, por lo que el jugador ‘blanquiazul’ no tendría ninguna penalidad.

“Si Farfán no juega este fin de semana, no afecta en nada. El protocolo es bastante escrito., pero la situación cambió por la pandemia misma. Veo más un tema con Alianza que con el mismo protocolo” , declaró en el programa deportivo ‘Campeonísimo’.

Asimismo, explicó que la burbuja sanitaria se genera cuando hay partidos y el club íntimo no se encuentra en ella ahora mismo. A raíz, de que la situación del COVID 19 mejoró, gracias a la incorporación del programa de vacunación para la mayoría de la población, las medidas han sido más manejables. “Creo que el protocolo de la Federación Peruana de Fútbol ya perdió algo de vigencia”, subrayó el abogado.

Por último, aseguró que todo el sistema futbolístico está protegido con la vacuna, pero que eso no quiere decir que no se puedan contagiar nadie. Como se sabe, no se ha registrado un caso de coronavirus desde hace mucho tiempo en el fútbol peruano. A comparación de la situación de mitad del año 2020, la cual fue muy complicada ya que cada semana jugadores de diferentes equipos daban positivo.





