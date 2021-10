Free Fire: códigos para hoy 27 de octubre

Descubre los códigos para este 27 de octubre. (foto: As.com)

Free Fire continúa recompensando la lealtad de su comunidad al regalar artículos todos los días. Gracias a los códigos de recompensa gratuitos, tenemos la posibilidad de agregar numerosos artículos cosméticos sin pagar nada y disfrutar del famoso Battle Royale como nunca antes.

Ya tenemos que ofrecerte los códigos para hoy, miércoles 27 de octubre de 2021. Una vez que los hayas canjeado, seguirán vinculados a tu perfil de Garena. Recuerda que el título gratuito está disponible en dispositivos Android e iOS.

FREE FIRE: CÓDIGOS DE HOY 27 DE OCTUBRE DE 2021

5ZMY-YPM7-P6YP

WFGR-W9J7-CKJQ

MCPG-PJ2A-9W9J

GY52-RK7A-TA5R

7TQ4-WXZK-5MP2

MCPW-SX5B-7RYG

KC78-CMCM-8NK2

AP7U-WDVX-HRW7

87JR-8K8A-KP64

MCPK-E62K-W5MX

FF10-617K-GUF9

MCP3-WABQ-T43T

MCPP-U2ZG-BRKG

FF10-VXKE-HCPD

FF10-TD3C-CA4R

WHAH-XTEN-CKCM

FTMKYMJEX657

MCPB-KGXU-A5YU

9BYD-PUM5-WK6Z

X59F-7V698-7MA

GH7N-3ZKC-FA7Q

N366-CU6U-P95B

FF10-JA1Y-ZNYN

MSJX-8VM2-5B95

FH9R-GQVX-HRDV

FF10-7NQ4-X9U3

MM5O-DFFD-CEEW

Recuerde que los códigos pueden ser válidos o no dependiendo de cuándo los ingrese. Algunos son válidos para un día completo de publicación, mientras que otros no duran más de una o dos horas.

La mayoría de los códigos publicados por Free Fire contienen recompensas aleatorias que pueden ser elementos valiosos como diamantes, monedas de oro, fichas (tokens), nuevos diseños y máscaras, y mucho más.

Con los Tokens en Free Fire, puedes conseguir muchos objetos en la tienda. (foto: Vandal)

¿CÓMO CANJEAR CÓDIGOS DE GARENA FREE FIRE?

Canjear códigos de recompensa gratuitos en Free Fire requiere un proceso muy simple. Cada 24 horas, los desarrolladores publican una lista en la que recibirás cosméticos sin costo adicional luego de canjearlos. Debe tener en cuenta que estos permanecerán vinculados a su ID de Garena Free Fire.

1. Para comenzar, haga clic en este enlace para acceder al portal oficial de recompensas, la página de canje de recompensas.

2. Ahora inicie sesión con la cuenta Free Fire de su opción elegida: Facebook, VK, Google, Huwaei, Apple o Twitter.

3. Ingrese el código de doce (12) dígitos en el campo provisto (asegúrese de que algunos números no se confundan con letras) y confirme.

4. Una vez confirmado el código que ha elegido, espere a que aparezca en su cuenta.

Al final del proceso, verá un mensaje de confirmación en un plazo máximo de 30 minutos: no se desespere si no lo ve de inmediato. Estos códigos tienen una validez de 24 horas desde el momento en que se publican, por lo que tiene un margen muy pequeño para no quedarse sin ellos.

¿QUÉ ES FREE FIRE MAX?

Free Fire MAX es la versión premium del popular Battle Royale de Garena, un videojuego que se está convirtiendo en un fenómeno del género en plataformas móviles con jugadores reales de todo el mundo.

Aprende a realizar headshots en Free Fire Max. (foto: LDPlayer)

Existen muchas ventajas de esta nueva versión en comparación con la original, que se basan en una mejor experiencia de juego con mejores efectos gráficos, resoluciones Ultra HD en pantallas compatibles y más, además de la tecnología Firelink con cross-play y cross-save con la versión estándar de Garena Free Fire.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA INSTALAR FREE FIRE MAX?

“Free Fire MAX está diseñado exclusivamente para ofrecer una experiencia premium de Battle Royale. Disfruta de una amplia variedad de modos de juego emocionantes junto con jugadores de Free Fire a través de la tecnología Firelink. Experimenta el combate como nunca antes con resoluciones Ultra HD y efectos impresionantes. Embosca y dispara… sólo hay un objetivo: sobrevivir y ser el último en pie”, explican los desarrolladores del juego.

DISPOSITIVOS MÓVILES COMPATIBLES

- iOS

- iPhone: Requiere iOS 11.0 o posterior.

- Ipad: Requiere iPadOS 11.0 o posterior.

- iPod touch: Requiere iOS 11.0 o posterior.

- Android

- Arquitectura de 64 Bits

- Procesador de 1.8 GHZ - 2.0 GHZ (Equiparable a la serie 600 de Snapdragon)

- 2 GB de Memoria RAM

