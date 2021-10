CTS: ¿Puedo retirar el 100% de mi fondo si ya retiré todo en el mes de mayo?

Queda poco tiempo para el retiro de tu CTS. (Foto:Andina)

En el mes de marzo del presente año, el Gobierno del Perú promulgó la ley que autoriza el retiro del 100% de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) en el transcurso de esta semana y en el mes de marzo, el Congreso de la República aprobó con 71 votos a favor la norma, con el objetivo de atender a los trabajadores afectados por la crisis económica que desató la pandemia del COVID-19.

El ex ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, había recomendado al Ejecutivo observar la autógrafa. No obstante, la ex presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, indicó en la víspera que se promulgará la norma.

“Considerando la situación actual en que muchas personas requieren fortalecer sus ingresos económicos para afrontar la emergencia sanitaria, hemos tomado la decisión de no observar la autógrafa del Congreso de la República”, aseguró Bermúdez.

RETIRO DEL 100% DE LA CTS

La ley promulgada permite sacarlo, por única vez, y hasta el 31 de diciembre del presente año, que los trabajadores dispongan libremente del 100% de los depósitos por CTS efectuados en las entidades financieras y que tengan acumulados a la fecha de disposición.

Esta norma beneficia a todos los trabajadores formales, quienes encontrarán el 100% de su CTS liberada y disponible para su retiro.

PLAZO PARA RETIRAR LA CTS

La Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) se deposita dos veces al año, en mayo y noviembre, y funciona como seguro de desempleo. Este beneficio es otorgado por el empleador y busca mitigar la vulnerabilidad del trabajador cuando termine su relación laboral.

Actualmente, el saldo intangible en una cuenta CTS asciende a 4 sueldos del trabajador. Es decir, este monto no se puede retirar. El excedente sí está a libre disponibilidad del empleado. La medida del Congreso permite el retiro del 100% del fondo.

Si deseas disponer del 100% de tu CTS, tendrás plazo hasta el próximo 31 de diciembre de 2021 para efectuar la solicitud y retirar el dinero. Recuerda que la norma establece un retiro excepcional y por única vez.

Cabe resaltar también que los diferentes bancos, cajas municipales y entidades financieras han publicado en sus páginas web y redes sociales los pasos requeridos para el retiro de la CTS. En el caso de BBVA, se podrá retirar incluso sin salir de casa desde la Banca móvil o la Banca por Internet para evitar aglomeraciones. Sin embargo, los clientes que deseen también pueden hacerlo en alguno de los 1.900 cajeros automáticos a nivel nacional o en cualquiera de las oficinas BBVA.

¿QUE ES LA CTS?

La Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) es un derecho laboral que funciona como seguro de desempleo. Es decir, un fondo que ayuda a vivir mientras se consigue otro empleo. Al ingresar a un trabajo formal, se crea una cuenta CTS en una institución financiera y el beneficio se deposita dos veces al año, en mayo y noviembre. Cada abono constituye la mitad del salario mensual. Este mes, el plazo para recibir la CTS vence el día 17.

¿QUÉ SUCEDE SI TENGO DOS CUENTAS CTS DE UNA MISMA EMPRESA EN UNA MISMA INSTITUCIÓN?

Se deberán sumar los saldos de ambas cuentas en una misma moneda, con el fin de calcular el nuevo saldo disponible. En caso existan cuentas en diferentes tipos de monedas, el monto total de las cuentas deberá convertirse al tipo de moneda elegida por el trabajador para calcular el monto del saldo disponible. La conversión se realizará al tipo de cambio vigente en la entidad depositaria al momento del abono de la CTS.





