Melissa Paredes se queda sin trabajo: Gisela la separa de Reinas del show

¿Se acabó su tiempo en América TV? La modelo peruana Melissa Paredes atraviesa uno de los momentos más difíciles en su vida personal y laboral luego de que se emitiera un ampay donde se le ve besando a su bailarín Anthony Aranda. Este escándalo no habría caído nada bien a la producción que dirige Gisela Valcárcel, quien decidió tomar una radical decisión tras lo ocurrido.

La popular ‘Señito’ se ha puesto firme y retiró del programa Reinas del show a Melissa, pese a que tenía que aparecer este fin de semana como parte de las galas de baile que se realizan todos los sábados. Según la información que compartió Trome, esta medida no fue tomada solo por ella, ya que el pasado jueves, cuando Paredes apareció en América Hoy para contar su verdad, se reunió con su productor para decidir qué hacer al respecto.

Este hecho no solo ha perjudicado a Melissa Paredes, sino también a la imagen del reality de baile. A través de las redes sociales le han pedido a Gisela Valcárcel que cancele el programa por el ampay que causó la separación de la modelo y el futbolista Rodrigo Cuba.

Hasta la fecha no se conoce si también será retirada en su totalidad del matinal América Hoy, el cual conduce con Ethel Pozo y Janet Barboza. El jueves 21 de octubre, cuando apareció frente a cámaras para explicar lo que pasó, se dio a conocer que se tomaría unos días para solucionar el tema que ha afectado a su familia.

BAILARÍN DE MELISSA PAREDES ROMPE SU SILENCIO

Mediante su cuenta de Instagram, donde ha estado inactivo desde que se emitió el ampay, el también coreógrafo aseguró que Melissa Paredes es una buena madre y mujer pese a las fuertes críticas que ha estado recibiendo en los últimos días.

Aprovechó la oportunidad para enviarle una indirecta a Rodrigo Cuba, quien afirmó a través de un comunicado que él no estaba enterado que su relación con su esposa había llegado a su fin.

“Te señalan, te critican y mienten a su conveniencia, pero recuerda que los que te queremos de verdad, estaremos ahí contigo para recordarte lo maravillosa que eres”, añadió.

ANTHONY ARANDA LE ESCRIBÍA A PAULA MANZANAL

Bailarín de Melissa Paredes, Anthony Aranda, le escribía de madrugada a Paula Manzanal hasta hace unos días y decía que la quería. Así lo reveló la propia modelo, quien aceptó ser entrevistada por Magaly Medina para contar su verdad, pero a último minuto se terminó arrepintiendo porque no quería “comerse escándalo ajeno”. “El bailarín me escribió hasta hace unos día ¿Qué me decía? Que me quiere. Me escribía de madrugada así. No sé si borracho”.

Como se recuerda, Anthony Aranda no se hizo conocido solo por ser captado con Melissa Paredes, sino también por haber tenido un affaire con Paula Manzanal, a quien también conoció en Reinas del Show.

Manzanal, quien se encuentra en España, confesó que lo sucedido se lo comunicó a la conductora de América Hoy para que esté enterada de lo que está pasando.

