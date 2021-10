Ver Barcelona vs Real Madrid EN VIVO: Clásico en el Camp Nou

(Foto: EFE)

Barcelona y Real Madrid EN DIRECTO protagonizarán un nuevo clásico español este fin de semana. Este duelo podría significar que uno de los dos equipos esté entre los primeros lugares de LaLiga Santander. El elenco de Carlo Ancelotti marcha segundo con 17 puntos, mientras que los ‘azulgranas’ se ubican en la séptima casilla con 15 unidades. Entérate aquí todos los detalles de cómo y a qué hora ver este espectáculo del fútbol mundial.

Ambos equipos vienen de conseguir un resultado positivo en la Liga de Campeones. Koeman y compañía no ganaron con superioridad, pero sumaron tres puntos importantes que le dan vida en la máxima competición de Europa. La otra cara de la moneda son los ‘blancos’, quienes golearon sin molestias y lo más importante que su tridente ofensivo llegará con confianza al superclásico, debido a que anotaron.

El técnico holandés ha podido respirar un poco en esta semana. Después de atravesar muchos malos momentos futbolísticos tanto a nivel local e internacional, ha encontrado la base de su equipo. Asimismo, ha podido corregir las falencias defensivas que presentaba anteriormente y ahora con la vuelta de Ansu Fati y Sergio Aguero tiene más variantes en el ataque.

Por su lado, el club merengue presentará un equipo muy vertical en el Camp Nou. Mayor parte de su juego pasa por las bandas, con jugadores rápidos como son los brasileños Vinicius Jr y Rodrygo. A diferencia del equipo ‘culé', su mediocampo tiene mucha experiencia para afrontar esta clase de partidos. Finalmente, el resultado de este enfrentamiento podría denotar el futuro en la presente temporada.

19-10-2021 Rodrygo y Vinicius celebran uno de los goles del Real Madrid ante el Shakhtar en la Liga de Campeones 2021-2022 EUROPA DEPORTES UCRANIA REAL MADRID

CÓMO VER EN VIVO EL BARCELONA VS REAL MADRID POR LALIGA SANTANDER - GUÍA DE CANALES TV

ESPN Sur- Star+ / Bolivia, Argentina, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela, Paraguay, Colombia y Chile

SportsMax 2- Star+ / Puerto Rico, Bahamas, Barbados, Bermudas, Curazao, Haití, Jamaica y Puerto Rico

ESPN+ / Estados Unidos

ESPN Brasil - Star+/ Brasil

Blue To Go Video Everywhere / México

BARCELONA VS REAL MADRID CANALES EN ESPAÑA PARA VER EL PARTIDO

Los hinchas españoles a diferencia de otros países contará con muchas opciones para presenciar este gran evento deportivo. Movistar+, Movistar Laliga, Movistar Laliga 1 y Movistar Laliga 2 son los canales que transmitirá un nuevo clásico entre ‘azulgranas’ y ‘merengues’.

BARCELONA VS. REAL MADRID: POSIBLES ALINEACIONES

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Eric García, Alba; Busquets, De Jong, Gavi; Ansu Fati, Memphis, Dest.

Real Madrid: Courtouis; Nacho, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Rodrygo, Vinicius, Benzema.

BARCELONA VS. REAL MADRID: ÚLTIMOS RESULTADOS

Real Madrid 2-1 Barcelona por LaLiga (Abril 2021 )

Barcelona 1-3 Real Madrid por LaLiga (Octubre 2020)

Real Madrid 2-0 Barcelona por LaLiga (Marzo 2020)

Barcelona 0-0 Real Madrid por LaLiga (Diciembre 2019)

Real Madrid 0-1 Barcelona por LaLiga (Marzo 2019)

CÓMO VER STAR+ PARA BARCELONA VS. REAL MADRID

Por si no lo sabías, STAR Plus está brindando acceso gratis a su plataforma durante este fin de semana. Los usuarios podrán acceder sin ningún pago entre el 22 de octubre y las 11:59 de la noche del 24 de octubre. Para obtener este servicio gratis, solo debes suscribirte a Star Plus, por medio de la página www.StarPlus.com, y esperar el fin de semana para empezar a disfrutar el clásico español.

COMO DESCARGAR STAR+ Y ESPN PARA SEGUIR EN VIVO EL BARCELONA VS REAL MADRID

1. Debes contar con uno de los dispositivos móviles, tabletas, computadoras o televisores compatibles con la aplicación.

2. Si te encuentras con tu celular, dirígete a App Store o Apple Store para descargar la aplicación. En caso, quieras utilizar tu televisor, aprieta el botón ‘Home’ y busca el ícono de Store.

3. En el buscador escribe Star Plus o ESPN, aunque posiblemente te aparecerá entre lo más descargado

4. Presiona en descargar y ¡listo! la descarga comenzará automáticamente, se instalará y podrá ser utilizada sin problemas.

SEGUIR LEYENDO