Barcelona vs Real Madrid: horarios y canales del clásico por LaLiga Santander

Barcelona vs. Real Madrid EN DIRECTO. Uno de los mejores clásicos del fútbol mundial se vivirá este domingo 24 de octubre en el marco de la jornada 10 de LaLiga y será el primer duelo del Barcelona ante el Real Madrid donde no podrá contar con el astro argentino Lionel Messi. El cotejo se disputará desde las 9:15 a.m. en el horario peruano, pero en esta nota te dejaremos los horarios en distintos países y los canales donde podrás verlo. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto desde Infobae.

Ambas escuadras llegan a este partido luego de una victoria por Champions League. La del cuadro blaugrana más silenciosa que la de los blancos. Los dirigidos por Ronald Koeman vencieron 1-0 al Dinamo Kiev de Ucrania con gol de Gerard Piqué y alcanzaron sus primer tres puntos en el grupo E, donde el líder es el Bayern Múnich con nueve.

Por otro lado, Real Madrid se paseó y mostró la mayoría de sus armas ante el Shakhtar Donetsk con un rotundo 5-0 de visita. Con doblete de Vinicius Jr, un gol de Rodrygo, otro de Karin Benzema y un autogol, los dirigidos por Carlos Ancelotti sumaron seis puntos en el grupo D y comparten el liderato con el Sheriff de Gustavo Dulanto. Tras la victoria, llegan entonados y con confianza.

En la tabla de posiciones de LaLiga extrañamente ninguno de los dos es líder, pero se mantienen cerca del primer puesto, tomado por la Real Sociedad con 20 puntos. El que más se asoma el cuadro ‘merengue’ con 17 puntos, ubicado en la segunda casilla. Mientras que los ‘culés’ son séptimos con 15 puntos, pero con un partido menos (frente al Sevilla).

Este duelo será clave para un cuestionado técnico neerlandés, quien no ha encontrado la forma de salir adelante con la ausencia de Lionel Messi, quien hoy triunfa en el PSG de Francia. En ocho partidos disputados, Ronald Koeman ha ganado en cuatro ocasiones, empatado en tres y perdido en una oportunidad, pero su juego ha dejado muchas dudas en la dirigencia del Barcelona y los hinchas.

A QUÉ HORA JUEGAN BARCELONA VS REAL MADRID POR LALIGA SANTANDER

Barcelona y Real Madrid se enfrentan desde las 9:15 a.m. en horario peruano en el estadio Camp Nou de Cataluña. El duelo es válido por la fecha 10 de la LaLiga Santander.

CÓMO VER EN VIVO BARCELONA VS REAL MADRID - GUÍA DE CANALES TV

Perú: ESPN, Star+

Argentina: ESPN, Star+

Bolivia: ESPN, Star +

Brasil: ESPN, Star+

Canadá: TSN1

Chile: ESPN, Star+

Colombia: ESPN 2, Star+, ESPN

Ecuador: ESPN, Star+

Francia: beIN Sports

Alemania: DAZN

Italia: DAZN

México: Blue To Go Everywhere

España: Movistar Laliga1, Movistar+, Movistar Laliga2

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: ESPN, Star+

Venezuela: ESPN, Star+

CANALES DE TV PARA VER BARCELONA VS REAL MADRID EN PERÚ

Las acciones se transmitirán en vivo para toda Sudamérica a través de la señal de ESPN y lo puedes encontrar desde las distintas plataformas. Además, también se podrá ver por Star+.

CANALES DE TV PARA VER BARCELONA VS REAL MADRID EN ESPAÑA

El partido en España se podrá ver desde las 16:45 horas a través de:

Movistar LaLiga (M46 O110)

Movistar LaLiga UHD (M440 O111)

Movistar LaLiga 1 (M47 O112)

Movistar LaLiga 2 (M48 O117)

LaLiga TV Bar

CÓMO VER ESPN EN VIVO BARCELONA VS REAL MADRID

ESPN es un canal de televisión en el cual se paga y existen varias formas de ver el contenido deportivo que uno desee. Aquí te dejamos algunas maneras de seguir el canal y poder disfrutar del deporte en vivo.

Acceder a la web oficial para ver ESPN online.

Bajar el App de ESPN en cualquier dispositivo compatible.

Entrar en las redes sociales oficiales de ESPN.

Contratar ESPN con un operador de cable: Telecentro, Movistar TV, Claro TV, entre otros.

CÓMO VS STAR+ EN VIVO BARCELONA VS REAL MADRID

Star+ será gratis este fin de semana para el duelo entre Barcelona y Real Madrid, solo hay que suscribirse desde la plataforma www.starplus.como y esperar la fecha y horario indicado para ver el encuentro de manera gratuita.

Desde el 31 de agosto, los usuarios ya pueden suscribirse a la plataforma Star+ a través de www.starplus.com. Allí podrás elegir el paquete de desees por un mes o por un año directamente y empezar a disfrutar del contenido del servicio de streaming. El contenido se puede ver en servidores Android, iOS, televisores, consolas, celulares. En Estados Unidos el precio es de $ 7,50, y valorando que el nuevo streaming se podrá adicionar al paquete ya contratado de Disney+, el costo mensual por ambos servicios es de S/ 35,90.

