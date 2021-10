Universitario de Deportes muestra su postura tras aprobarse los nuevos estatutos de la FPF

En la imagen, jugadores del Universitario de Deportes de Perú celebran un gol en el estadio Monumental de Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar/Archivo

El pasado viernes se desarrolló de forma virtual la Asamblea de Bases, en la cual se aprobaron nuevos estatutos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). 36 fueron los clubes que votaron a favor. Además hubo una abstención por parte de Cusco FC y tres votos en contra de Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar. En total, participaron 40 de los 43 clubes que la conforman.

Universitario, Cienciano y la Liga Departamental de la región de La Libertad no asistieron la Asamblea, por lo que horas más tarde el club crema emitió un comunicado por medio de sus redes sociales para señalar su postura en relación a los nuevo estatutos.

El comunicado inicia indicando que para ellos la aprobación de los nuevos estatutos se dio de manera irregular y arbitraria y listan las razones para sostener su argumento. En la primera señalan que actualmente no hay una Junta Directiva “Según Laudo Arbitral emitido por el TAS, la FPF no cuenta con Junta Directiva vigente”.

Continúan señalando: “ Hemos sido convocados bajo el estatuto del año 2009, que fue declarado nulo por mandato judicial acatado por la Sunarp, hecho que consta inscrito en la partida electrónica de la FPF” .

(Fuente: Universitario de Deportes)

En el documento, el club crema también detalla la forma correcta en la que debería darse la Asamblea para ser considerada legal “ La Asamblea de Bases se encontrará válidamente constituida, únicamente, cuando el 100% de los Asambleístas se constituyan y decidan llevar una Asamblea bajo el Estatuto de 1996″ y resaltó que por el momento las Asambleas virtuales “no se encuentran contempladas en el Estatuto”.

Casi al final mencionan que no asistieron a la Asamblea, ya que no existe un marco jurídico y existieron varias irregularidades “Advertidas una serie de irregularidades, y al no existir un marco jurídico para convocar ni llevar a cabo dicha Asamblea, descartamos nuestra participación en un acto nulo e insubsistente, que podría tener consecuencias penales para sus participantes”, indicaron.

Para finalizar, el club merengue no dudó en dar su respaldo a Alianza Lima, Sporting Cristas y Melgar, clubes que votaron en contra “nuestra solidaridad con los clubes que votaron en contra y fueron atropellados en una Asamblea que no surtirá ningún efecto legal y que estamos seguros ameritará el pronunciamiento de FIFA”, concluye el comunicado.

OTRA VEZ AL TAS

Cabe resaltar que Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar, quienes votaron en contra, denunciaron que se les impidió intervenir en la asamblea tanto antes como después de la votación. Los tres equipos indicaron que acudirán al TAS nuevamente debido a la aprobación de los Estatutos.

Estos ya habían sido anulados por el Tribunal de Arbitraje en una reciente sentencia que falló a favor de estos tres clubes respecto a los acuerdos tomados por la anterior Asamblea que se llevó a cabo en octubre de 2019.

FUTURO DUDOSO

Recordemos que la organización del campeonato nacional de fútbol profesional está en manos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) desde el 2018 y no por la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP), formada por los clubes. A lo que más se oponen los clubes es que sea la FPF quien administre los derechos televisivos del torneo local.

Hace unos meses, la FPF ya había sido sancionada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), ya que se encontraron pruebas de que el club Carlos Stein había sido beneficiado irregularmente para que permanezca en la Liga 1 a costa de Alianza Lima, por lo que el descenso de los blanquiazules se anuló.

La sentencia más reciente del TAS contra la Federación, los obligó a aplazar las elecciones que estaban programada para el mes de septiembre. En dichas elecciones, Agustín Lozano, actual presidente, era el único que estaba en campaña para ser elegido, dado que los Estatutos que se aprobaron en 2019 eran muy restrictivos y le jugaban en contra a los otros candidatos. Uno de ellos fue Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF, quien no pudo postular debido a esto.

Luego de la Asamblea de ayer, se especula que la FPF deba enfrentar una nueva demanda por “irregularidades” una vez que se haga efectivo el pedido de Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar ante el TAS. De fallar a favor nuevamente, los Estatutos serían anulados por segunda vez.

