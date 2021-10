Concierto BTS 2021 EN VIVO GRATIS: horario y link para ver ‘Permission To Dance On Stage’

BTS se prepara para hacer su gran regreso a los escenarios con el concierto virtual Permission to dance on stage. Este evento será el primero de los que realizará en lo que resta del 2021. Si estás interesado/a en ver los mejores momentos de su presentación, aquí te compartimos los horarios, link y cómo verlo. Puedes hacer la previa del live viendo la temporada 2 de “BTS in the soop”.

¿CUÁNDO VER PERMISSION TO DANCE ON STAGE?

Ya no hay más tiempo que esperar. Los miembros de BTS regresan a los escenarios luego de una pausa a causa de la pandemia por coronavirus. Esta será su primera presentación presencial antes de que lleguen a Los Ángeles. La cita para todo ARMY es para el 24 de octubre.

FILE PHOTO: Members of K-pop boy band BTS pose for photographs during a photo opportunity promoting their new single 'Butter' in Seoul, South Korea, May 21, 2021. REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo

HORARIO PARA VER CONCIERTO DE BTS

Hay que tomar como referencia el horario de Corea del Sur, ya que fue el país elegido para realizar este concierto de Bangtan. Puedes ver el soundcheck a la 1:00 a.m. (hora peruana).

Ver concierto de BTS 2021 en México, Perú y Colombia: 4.30 a. m.

Ver concierto de BTS 2021 en Bolivia y Venezuela: 5.30 a. m.

Ver concierto de BTS 2021 en Chile, Argentina y Brasil: 6.30 a. m.

Ver concierto de BTS 2021 en España: 11.30 a. m.

Ver concierto de BTS 2021 en Corea del Sur: 6.30 p. m.

¿CÓMO VER CONCIERTO DE BTS 2021?

Para poder acceder a la transmisión en vivo del concierto virtual, deberás acceder a https://venewlive.com/concerts/bts-ptd-onstage a través de una cuenta que tienes que crear en Weverse. Las entradas para este evento se han dividido para ARMY y oras para el público general.

Para aquellos que deseen ver la presentación en HD vista de una pantalla, deben pagar alrededor de 49.500 wones (aproximadamente 42 dólares). Aquí te enseñamos los pasos que debes seguir para realizar la compra segura por Internet:

PASO 1: crea una cuenta gratis en Weverse para comprar las entradas, la cual también servirá para el acceso a la plataforma VENEW.

PASO 2: descarga la aplicación de Werverse shop para poder realizar la compra de tu entrada, ya sea con membresía ARMY o para público general.

PASO 3: cuando hayas efectuado la compra del boleto, a tu cuenta creada llegará un código de validación con el que podrás acceder al concierto online de BTS.

[DATOS IMPORTANTES]

Es posible que los fanáticos que tengan acceso a la plataforma compartan algunos momentos del concierto en redes sociales, aunque está prohibido hacer las retransmisiones no oficiales. Para ver las primeras imágenes de los miembros puedes usar los hashtags #BTS #BTSLIVE #PTD #BTSENVIVO

Si deseas ver partes del concierto totalmente gratis, debes esperar a que uno de los asistentes al evento virtual capture ciertas partes y las comparta; o que el mismo grupo sorprenda a su comunidad con estas grabaciones.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LA RETRANSMISIÓN DEL CONCIERTO DE BTS?

Si por alguna razón no puedes ver el concierto en vivo, una de las opciones es mirar la retransmisión, en HD y a una sola pantalla, la cual estará disponible en la plataforma el 31 de octubre a las 10 a. m. KST.

SETLIST DE PERMISSION TO DANCE ON STAGE

Aunque no se ha compartido la lista oficial de las canciones que interpretarán los cantantes, ARMY espera que durante su presentación puedan interpretar sus éxitos, como:

Permission to dance on stage

Filter

Life goes on

My universe

Fake love

Fire

Boy with luv

Dynamite

Butter

