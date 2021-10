Personas con discapacidad pueden obtener la licencia de conducir si aprueban los exámenes

Ya inició la entrega de brevetes para personas con discapacidad.

Cuando cumplió 21 años, la vida de Pedro Villafana cambió por completo tras el accidente de tránsito que lo dejó sin las dos piernas. Desde ese entonces se sometió a un proceso de rehabilitación para aprender a desenvolverse con esta discapacidad. Primero intentó usar prótesis ortopédicas, pero luego por comodidad al movilizarse, prefirió una silla de ruedas. Ahora luego de 20 años y superada esta barrera, decidió manejar su propio auto.

“Cuando sucedió el accidente pensé que se acababa todo para mí, pues no podía manejar. A los 35 años recién revalidé mi licencia de conducir. No lo hice antes porque no sabía que podía hacerlo, así habrá muchas personas que tampoco lo saben. Pero una persona con discapacidad sí puede tener licencia. En mi caso fue sencillo, pues ya tenía brevete y me tocaba revalidarlo. Di mi examen médico, mi examen de conocimientos y ahora tengo mi brevete y puedo manejar”, narró Villafana, a la agencia Andia.

Cuando recuperó su título habilitante se compró un auto y empezó a conducir periódicamente hasta Huaraz, donde trabaja con sus padres administrando unas chacras. “Estaba tres semanas por allá y volvía una semana aquí a Lima. Yo me encargo de comprar los abonos, distribuirlos, ver a los trabajadores”, aseguró.

Así como Pedro, en nuestro país existen s 38,311 conductores con algún tipo de discapacidad que desde 2010 hasta la fecha han obtenido un tipo de licencia de conducir para poder estar al volante y movilizarse por el territorio peruano sin ningún inconveniente.

UNA CIFRA QUE NO ESPERABAS

Según el reciente estudio, se sabe que del total de conductores con algún tipo de discapacidad, 18,106 tienen dificultades de visión por lo que deben manejar siempre con lentes y espejos de 180°; 7,285 tienen problemas auditivos y visuales, por tanto, deben usar audífonos o lentes.

6,181 necesitan usar solo audífonos; 2,021 tienen que conducir con lentes y únicamente vehículos con transmisión automática; y 614 deben estar al volante de vehículos especialmente acondicionados para ellos.

VEHÍCULOS ACONDICIONADOS

4,104 son conductores que deben usar de manera mixta vehículos especialmente acondicionados, automóviles con transmisión automática, espejos de 180°, audífonos o lentes, dependiendo de sus dificultades de salud.

“Por muchos años se creyó que una persona con discapacidad estaba limitada en la sociedad. Se le veía como alguien que necesitaba asistencia todo el tiempo y, por lo tanto, manejar un carro parecía imposible. Pero eso ha ido cambiando. Pienso que hemos demostrado que las personas con discapacidad nos integramos a la sociedad y podemos actuar con independencia” reflexiona Raymundo Delgado, un conductor con discapacidad ejemplo para muchos.

En ese sentido, la directora de Circulación Vial , Mariangella Rossi, preció que “el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene una política de inclusión social, la cual busca no dejar a ninguna persona sin la oportunidad de obtener una licencia de conducir”.

¿CUÁL ES EL PROCESO DE EXAMEN PARA OBTEER LICENCIA DE CONDUCIR SI TENGO ALGUNA DISCAPACIDAD?

Los postulantes con discapacidad deben pasar un examen médico, en el que se determinará qué tipo de acondicionamiento necesitará para poder estar al volante sin ningún problema. Luego, deberán dar el examen de conocimientos y de manejo.

Finalmente, deben realizar el trámite de emisión de licencia con el MTC para el caso de Lima Metropolitana y con los gobiernos regionales para los distintos departamentos. (Con información de Andina)

