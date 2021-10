Juan Carlos Oblitas respaldó a Yoshimar Yotún luego de sufrir ataques en redes sociales

Soccer Football - Copa America 2021 - Third-Place Playoff - Colombia v Peru - Estadio Mane Garrincha, Brasilia, Brazil - July 9, 2021 Peru's Yoshimar Yotun celebrates scoring their first goal REUTERS/Henry Romero

Luego de fallar el penal que nos podría haber dado el 1-1 ante la selección de Argentina en el último partido de la fecha triple de octubre, el futbolista peruano Yoshimar Yotún fue víctima de amenazas por parte de hinchas enojados por WhatsApp.

Juan Carlos Oblitas, se refirió a este tema en la conferencia de prensa que brindó hoy en la mañana y mostró su desaprobación total a lo sufrido por Yotún. “ Me enteré de ataques a Yoshimar Yotún por Nestor Bonillo. Deploro este tipo de actos. Desgraciadamente vivimos en un mundo donde las redes sociales se han convertido en una constante de vida. Yo no tengo redes sociales y vivo tranquilo y estoy enterado de todo lo que pasa en el mundo sin redes sociales, pero es la modernidad”, indicó.

Oblitas incluyó una reflexión del filósofo italiano Umberto Eco en su respuesta para referirse a las redes sociales: “(Eco) dice que las redes sociales es una cosa maravillosa, que los viejos no pensábamos encontrarnos con este tipo de situaciones y si es bien utilizado este servicio es lo mejor que nos puede pasar pero desgraciadamente es también una coladera para un ejército de idiotas y estás expuesto a este tipo de situaciones” , agregó.

El director deportivo señaló para finalizar que lamentablemente estos actos en redes sociales son parte de la realidad actual. Sin embargo, espera que no se vuelvan a repetir contra ninguno de los integrantes de la selección peruana porque le parecen deplorables.

LAS AMENAZAS

A su regreso del país gaucho, el mediocampista de la selección peruana conversó con la prensa en el Aeropuerto Jorge Chávez y señaló sentirse apenado luego de recibir alrededor de 300 mensajes amenazantes en su número privado, situación que lo llevó a borrar su WhatsApp. El jugador de Cruz Azul de México expresó que recibir este tipo de amenazas era demasiado por el fallo del penal y no se equivoca.

“Las críticas siempre van a estar ahí, es parte de esto. De ahí a atacar personalmente e incluso escribirme a WhatsApp ya es un poco exagerado. Creo que he borrado como 300 mensajes de grupos. Obviamente como peruano sí me siento mal con que otro peruano me ataque o que creen un grupo para atacarme porque fallé un penal. Creo que es un poco injusto” , declaró Yotún.

FECHA DOBLE DE NOVIEMBRE

El primer partido de la selección peruana en esta nueva jornada mundialista será contra Bolivia, con quien se volverá a encontrar luego de perder los 3 puntos en La Paz al caer 1-0. Esta vez el cuadro liderado por Ricardo Gareca jugará como local en el Estadio Nacional el próximo 11 de noviembre. La hora toda no está definida, pero lo más probable es que se programe para las 8:00 p.m., ya que esta es la hora usual en la que se han jugado los últimos duelos en la capital peruana.

Para el partido contra la selección de Venezuela, la bicolor jugará de visitante, por lo que la escuadra nacional deberá trasladarse a Caracas. El choque entre selecciones está programado para el 16 de noviembre y tampoco tiene hora definida. Recordemos que en el encuentro de ida, la blanquirroja fue superior a la selección vinotinto ganando el partido 1-0 con gol de Christian Cueva.

DUELOS EN EL 2022

Hay cuatro partidos programados para el próximo año antes del Mundial Qatar 2022. La bicolor jugará de local en dos de ellos. Se espera que la selección nacional sume puntos en cada encuentro que quede para seguir en carrera y conseguir el ansiado quinto lugar que nos lleve al repechaje.

Fecha 15: Colombia vs. Perú en Barranquilla (27 de enero de 2022)

Fecha 16: Perú vs. Ecuador en Lima (1 de febrero de 2022)

Fecha 17: Uruguay vs. Perú en Montevideo (24 de marzo de 2022)

Fecha 18: Perú vs. Paraguay en Lima (29 de marzo de 2022)

SEGUIR LEYENDO