Poder Judicial niega cadena perpetua a sujeto que estranguló y asesinó a expareja delante de sus hijos

Juez negó cadena perpetua obviando agravante del feminicidio.

Tenía solo 28 años, cuando la vida de Marleny Estrada se esfumó en las manos del feminicida Segundo Apaza, quien se valió de un despiadado acto para asesinar a su pareja. Hace un año y cuatro meses, la policía y fiscalía vienen investigando este suceso, que marcó a toda una familia inocente.

En julio del 2020 el paradero de Marleny era incierto, de un momento a otro, ella desapareció sin dejar algún rastro. Fue ahí cuando su familia empezó a buscarla por todas las instancias. Sorpresivamente y sin ningún remordimiento el primero en anotarse a la búsqueda fue Segundo Apaza, quien se mostraba muy “interesado” por hallar a la madre de sus hijos.

En imágenes recopilados por medios de comunicación, se observa cómo se acerca a la representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con una actitud de preocupación, interesado, con ganas de encontrar a su expareja, pero lo que realmente hacia era despistar a familiares y autoridades.

Fue el lunes 13 de julio de ese año, en que según investigaciones Marleny ya no estaba con vida, ya que había pasando varios días de su desaparición y la policía sospechaba del crimen. En aquel entonces, Segundo Apaza , empezaba a crear una y otra historia mientras la mamá de sus hijos estaba enterrada en su propia habitación.

Según la Policía Nacional del Perú, Segundo no habría actuado solo, su sobrino de 17 años estuvo presente durante los días domingo, lunes y martes, días claves de la investigación policial.

Pese a las investigaciones, el Ministerio Público dejó en libertad al sobrino de Segundo Apaza Polloqueri, a pesar que la para la Policía Nacional del Perú, el sobrino no era el único que habría participado en la desaparición de Marleny, ya que las nuevas mayólicas que guardaban el cuerpo de la mujer de 28 años, solo una persona con conocimiento en esta clase de obras, pudo haber realizado un trabajo de ese tipo.

33 AÑOS DE CARCEL PARA FEMINICIDA DE LA PRESTAMISTA, MARLENY ESTRADA

Pasaron casi año y medio para que la familia escuchara una sentencia para el hombre que acabó con la vida de una mujer emprendedora y madre de dos hijos. Esta mañana, se conoció que Segundo Apaza obtuvo 33 años de pena privativa por el asesinato de Marleny Estrada.

La familia no está de acuerdo con esta sentencia, ya que pedían y exigían a las autoridades desde conocer el crimen, cadena perpetua, por la forma tan horrenda y despiadada que actuó Segundo contra la joven mujer.

El juez Yojolvi Rodríguez desestimó la cadena perpetua, alegando que sería un exceso y obvió el agravante que Marlene fue asesinada frente a sus hijos.

“Nuevamente la justicia nos maltrata psicológicamente. Esa condena de 33 años es injusta. Si a mi me dijeran en 33 años te devuelvo a tu hermana, yo aceptaría, pero no será así, mi hermana está muerta. El Poder Judicial no ha tomado en cuenta los agravantes, cómo ha marcado a los niños, hijos de mi hermana”, expresó Cinthia Estrada, hermana de Marleny Estrada para ATV.

“No han tenido ni un poco de consideración. Nosotros que vivimos con esos niños nos damos cuenta el trauma que ha generado este crimen. El Poder Judicial se ha burlado de nuestra familia”, agregó.

MARISOL PÉREZ TELLO, EX MINISTRA DE JUSTICIA SE PRONUNCIA POR ESTE CASO

La ex ministra de Justicia Marisol Pérez Tello estuvo invitada en el noticiero matinal de ATV, donde opinó sobre las medidas tomadas por el Poder Judicial en el caso del feminicidio de Marleny Estrada.

“En el país se debe tener en claro que cosa no se acepta y en que momento se debe acceder a una cadena perpetua. El estado tendría que tener mecanismos de protección a las mujeres que denuncian a sus parejas por violencia intrafamiliar. Los que trabajamos viendo estos casos, sabemos que los actos de violencia familiar, mucho de ellos terminan en feminicidio”, expresó.

“No hay capacidad de acompañamiento a las mujeres. Cuando suceden estos casos, la gente ya no cree en la justicia.”, agregó.

