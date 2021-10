Magaly Medina se burla de fiesta de la hija de Samahara Lobatón : “El muñeco Pluto tiene más entusiasmo que Youna”

Magaly Medina se burla de Youna y de la fiesta de su hija. (Foto: Captura TV)

El denominado “Xixi Fest” sigue dando de qué hablar y está vez fue el turno de Magaly Medina, quien no se guardó nada y criticó a los padres de la pequeña Xianna por armar tremenda fiesta.

La periodista se tomó unos minutos de su programa, Magaly Tv La Firme, para comentar sobre la gran fiesta que organizó Samahara Lobatón a su hija por su primer año.

Tras presentar un informe sobre lo que fue la fiesta de cumpleaños y las excentricidades que se veían como decoración, la popular Urraca señaló que el padre de la pequeña Xianna se habría sentido incomodo.

“¿Viste la cara de Youna? Está parado, mirando, como diciendo qué hago acá en esta fiesta, ¿qué es lo que han puesto? Está perdido y aplaudiendo de mala gana. Es que claro, la hija de Melissa Klug le dijo ‘tú vienes y te paras acá’. Te ponen como si fueras un muñeco de la torta”, expresó Magaly en un tono burlesco mientras veía a Youna parado al costado de su familia.

Asimismo, lo comparó con uno de los muñecos de Baby Disney. “Pluto tiene más vida y más entusiasmo que el papá de la hija de Samahara Lobatón”, indicó la Urraca, quien además insinuó que Youna no habría puesto ni un sol para la celebración.

“Debe ser que para un hombre que no aporta, entra y ve todo el despliegue, el derroche, entonces los hombres que son un poco machista y vienen de esa cultura, dirán ‘pero si a mi bolsillo no le costó’. El hombre está perdido, debe sentirse mal porque no ha podido festejar con su dinero y aporte el cumpleaños de su hija”, comentó.

Por otro lado, se refirió a al hecho de haber puesto 15 piñatas en la fiesta. “¿15 piñatas? Esa niña no va a romper ni una, ni media piñata. Seguro que cuando acabó la fiesta estaba dormida. Quienes más han disfrutado son sus invitados y los adultos que fueron a la fiesta”, sostuvo Medina.

Finalmente, la conductora continua creyendo que parte de la fiesta ha sido por canje puesto que en las historias de Instagram de Samahara Lobatón se mencionaban a las empresas que realizaron las distintas decoraciones.

“Todos los agradecimientos están ahí, así que no vengan a decir que esto no fue canje. ¡Ay por favor! 3 mil soles el alquiler de la casa, eso no creo que haya sido canje, quizá lo pagó la abuela porque está chocha”, agregó.

SAMAHARA LOBATÓN GASTÓ 30 MIL SOLES PARA EL XIXI FEST

Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, celebró el pasado viernes 15 de octubre el primer añito de su hija Xianna con una fiesta de lujo. La engreída de Melissa Klug se presentó en el set de En boca de todos para contar todos los detalles de la celebración.

“Por supuesto, Xianna está a un día de cumplir un añito, y en verdad nosotros que somos sus papás estamos tirando la casa por la ventana. Yo le digo al cumpleaños de Xianna con mis hermanas en ‘Xixi fest’”, comentó Lobatón ante la consulta de Tula Rodríguez sobre si el cumpleaños de su hija sería el motivo de su felicidad.

Ricardo Rondón no perdió la oportunidad de preguntarle a Samahara si estaría gastando su propio dinero o todo sería por canje. Rápidamente, la hija de Klug aclaró que nada era canje, sino fruto de su propio esfuerzo para darle a su hija la fiesta que tanto merece y sueña.

“Por favor, el papá y yo hemos ahorrado desde que Xianna ha nacido para hacerle el año que nosotros soñamos”, indicó. Asimismo, confesó que ella era quién deseaba hacer una fiesta de cumpleaños por todo lo alto: “Yo quiero hacerle un año espectacular. Hemos guardado bastante para hacerle el añito que ella se merece”

