Actor de ‘Hometown Cha Cha Cha’, Kim Seon Ho, responde a las acusaciones de su ex novia

Una denuncia en un sitio web se volvió viral en Corea del Sur el 18 de octubre. Un usuario anónimo “A” denunció a un actor “K” por manipularla para que abortara. La usuaria afirmó que había sido novia del actor en 2020, argumentando que no podría tener un bebé en ese momento durante dos años (2022).

El actor, ahora identificado como Kim Seon Ho, dejó embarazada a su pareja en julio pasado mientras filmaba Start Up. ‘A’ indica que el actor le pidió un aborto porque no pudo pagar la compensación que le pedirían por un escándalo en su foto. La chica no estuvo de acuerdo, porque tenía “un útero débil” y su médico le dijo que si se sometía a este procedimiento, sus posibilidades futuras de tener un bebé disminuirían aún más.

En la extensa publicación, la usuaria admite que estaba convencida de las promesas de su pareja, pero tras la intervención la relación no fue la misma. Con la popularidad de su novio a finales de 2020, su actitud cambió. ‘K’ solo la llamaba una vez al mes por problemas en el trabajo. La relación finalmente terminó en mayo de 2021 por una llamada telefónica al amanecer, afirma ‘A’.

DECLARACIONES DE KIM SEON HO

El personaje principal de Hometown cha-cha-cha declaró sobre su vinculación con la identidad del actor ‘K’ y también, sobre la presión que ejerció a su ex novia en abortar. Así mismo, pidió disculpas y admitió haber salido con la persona denunciante. A continuación, su traducción al español:

“Soy Kim Seon Ho. En primer lugar, quisiera disculparme por brindar mi declaración muy tarde. Cuando vi que las noticias llevaban mi nombre hace unos días, sentí miedo como nunca antes lo había sentido, por lo cual ahora solo puedo expresarme por escrito.

Yo salí con esa persona y tuve buenos sentimientos hacia ella. Sin embargo, yo la herí durante la relación debido a mi incompetencia y falta de consideración. Quería encontrarme con ella de nuevo para ofrecer una disculpa sincera, pero no he sido capaz de hacerlo apropiadamente. Mientras espero que esa oportunidad pueda presentarse, quiero disculparme genuinamente con ella a través de esta carta.

También me gustaría pedir perdón a todas las persona que han confiado en mí y que me han apoyado hasta el final por haberlos decepcionado. Si he llegado tan lejos como el actor Kim Seon Ho, se debe a las personas que me han alentado. Eso es algo que no debí olvidar.

También aprovecho esta oportunidad para disculparme con todas las personas que han trabajado conmigo en muchas producciones por todo el daño que les he causado a raíz de mis errores.

Una vez más, quiero pedir perdón a todos los que se han visto afectados por este incidente. Sé que estas palabras confusas son insuficientes para llegar con seriedad a muchas personas, pero ofrezco mis pensamientos sinceros en la manera que puedo. Realmente lo siento”.

ACTUALIZACIÓN :

La tarde del 20 de octubre, la ex pareja del actor hizo una nueva publicación en la que rectifica su posición. Nuevamente, tienes las declaraciones traducido al español:

“Lamento que mi escrito parezca haber causado daños involuntarios a muchas personas. Hubo un tiempo en el que él (Kim Seon Ho) y yo realmente nos amábamos.

No me siento bien al verlo colapsar en este momento debido a algunas de mis publicaciones extremas. Recibí una disculpa de él y parece que hubo algunos malentendidos entre nosotros. Espero que no se publique más contenido falso y que no se reproduzcan y difundan más detalles sobre él y mi relación.

Hay un peso en mi mente porque este incidente parece haber causado mucho daño a muchas personas. Eliminaré esta publicación pronto”.

KIM SEON HO YA NO FORMARÁ PARTE DE ESTOS DOS PROYECTOS

El joven actor estaba en las filas de protagonistas de las películas ‘Dog Days’ y ‘Sad Tropics’. Finalmente, ambas producciones han decidido dar marcha atrás en la participación de Kim Seon Ho, por lo mismo que las acusaciones del mismo han sido graves, y sobre todo, ciertas.

