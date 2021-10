Gisela Valcárcel asegura que Reinas del Show fue en vivo, pero es descubierta paseando por Barcelona

Gisela jura que programa fue en vivo, pero usuarios creen lo contrario. (Foto: Captura América TV)

Este sábado 16 de octubre se transmitió la sexta gala de Reinas del Show. Ese mismo día, Gisela Valcárcel compartió fotos y videos del programa, dando a entender que todo era en vivo. Sin embargo, esa no sería la realidad.

A través de sus redes sociales, la conductora de televisión dejó a entrever que el programa estaba siendo transmitido en vivo y en directo al postear todo lo que acontecía esa noche detrás de cámaras.

Incluso, ese mismo sábado Gisela Valcárcel publicó: “¡Qué ilusión encontrarme con ustedes un sábado más! ¡Me encanta leerlos! ¡Ya estamos en vivo! Una noche más nos hemos unido”.

Lo que terminó por ‘desenmascarar’ a la rubia conductora fueron las historias que subió al día siguiente, en donde se la ve paseando por las calles de Barcelona, en España. Recordemos que Reinas del Show culminó casi a la medianoche.

Otra prueba que terminaría por confirmar que la sexta edición de Reinas del Show había sido grabada con anticipación es la predicción que resultó ser cierta de Rodrigo González.

Recordemos que el viernes 15 de octubre, el popular Peluchín reveló detalles de la próxima edición de Reinas del Show en el programa Amor y Fuego.

Pese a estar en sentencia, la figura de Willax anunció que Vania Bludau sería salvada.

“Lo que me han confirmado algunos ‘rodriguistas’ que hay en Pachacamac, es que el show de Gisela de este sábado ya ha sido grabado, quiere decir que para hoy miércoles, ese show ya está listo para ver la luz”, reveló.

“En esa decisión lo que me han contado es que salvaron a Vania (de la eliminación)”, añadió.

Todo esto resultó ser cierto porque Gisela Valcárcel decidió salvar a la pareja de Mario Irivarren con la condición de que se enfrente en un duelo de eliminación contra Melissa Paredes.

¿QUÉ PASÓ EN LA SEXTA GALA DE REINAS DEL SHOW?

En la sexta gala de Reinas del Show, Vania Bludau y Brenda Carvalho se enfrentaron en un versus de infarto. Sin embargo, tras ser eliminada por el jurado, la conductora de TV le pidió a la morocha que no se vaya y se enfrente con Melissa Paredes, quien regresará este sábado 23 de octubre.

Por otro lado, la sorpresa de la noche fue la inesperada renuncia de Diana Sánchez, quien abandonó la competencia de baile por “problemas personales”.

En tanto, Isabel Acevedo tuvo los mejores pasos de la noche tras bailar los temas ‘Disco Samba’ y ‘País Tropical’ como parte del reto ‘Noche de vedettes’.

¿POR QUÉ RENUNCIÓ DIANA SÁNCHEZ A REINAS DEL SHOW?

Diana Sánchez explicó que su renuncia a Reinas del Show fue por problemas personales muy fuertes ; sin embargo, no dio más detalles al respecto.

Por su parte, Yolanda Medina salió al frente para asegurar que su salida de Reinas del Show no se debió al versus de baile que tenía contra Gabriela Herrera.

Como se recuerda, Diana Sánchez le explicó a Gisela Valcárcel que no logró ensayar para el reto de improvisación, en el cual solo disponían de 50 minutos para preparar una coreografía.

“No es por este versus, quiero aclararlo. Estoy mil veces segura que no es por este versus, no sé que problema será pero siento que ella viene desde temprano así. Este versus ha sido el detonante”, indicó Yolanda Medina.

