Yolanda Medina criticó a sus compañeras por no cantar en vivo y usar playback: “me hubiera gustado que todas lo hagan en vivo”

(Foto: Instagram/Captura de Tv)

La noche del último sábado 16 de octubre, Reinas del Show estuvo lleno de emociones y tensiones por las diferentes presentaciones de cada concursante. Una de las más comentadas fue la de Yolanda Medina cuando señaló que le hubiera gustado que todas sus compañeras cantaran en vivo y no con playback.

La líder de Alma Bella le comentó a Gisela Valcárcel que fue una semana de locura y aprovechó en señalar que tiene más valor una interpretación real. “Me hubiese gustado que todas lo hagan en vivo. Es que una vedette canta en vivo, baila en vivo, con grabación cualquiera lo puede hacer”.

Sus palabras impactaron a los miembros del jurado y a la popular Senito quién insinuó que fue una indirecta a las demás participantes “Con chiquita para todas”, expresó con un gran gesto en el rostro.

“El día que realmente vengan acá, me canten y me bailen sin playback, hablamos”, sentenció la artista, quién rápidamente fue interrumpida por la conductora para anunciar que se estaría dando un versus entre Yolanda y una retadora.

Tras su presentación, la cantante nacional recibió palabras de elogio por parte de Gisela pero el jurado no estuvo de acuerdo y no dudo en cuestionar su interpretación de Burundanga, canción de la cubana Celia Cruz.

Morella Petrozzi señaló que le hubiera gustado ver más movimiento escénico mientras que la jurado invitada, Belén Estevéz cuestionó su presentación tras preguntarle: “Si dices que las chicas no cantan en vivo, ¿por qué no lo hiciste tú?”.

“A todas nos marcaron el grabado. Yo pedí en vivo...”, explicó Yolanda dando a entender que no se le concedió su petición. Asimismo, Estévez indicó que espera escuchar en las próximas galas su voz en vivo y calificó su presentación con un menos uno.

YOLANDA MEDINA TUVO COVID-19

El pasado mes de septiembre, Yolanda Medina sorprendió a todos los fanáticos en la cuarta gala de Reinas del Show al no presentarse en la competencia.

Ante ello, los usuarios empezaron a especular sobre una posible renuncia de último minuto, ya que horas antes del inicio del programa la cantante compartió imágenes promocionales del concurso de baile.

La cantante volvió al programa tras una semana de ausencia y explicó que debido a que contrajo el COVID-19 no pudo presentarse a la competencia. Asimismo, comentó que no quiso decir nada para no causar preocupación a sus seres queridos.

“Yo hace muchas semanas contraje COVID y simplemente quise que no se dijera. Primero por preocupación hacia una persona tan importante como es mi mamá y mi propia hija. Cuando yo descubrí que lo tenía, mi hija que vive conmigo, fue la primera en caer mal”, comentó.

La cantante recordó que la semana que estuvo fuera del programa, se dedicó a cuidar a su hija, pues no se encontraba pasándola nada bien, esto debido a que la fiebre no le bajaba por nada.

“Yo no quería decirle a nadie porque necesitaba estar fuerte para atender a mi hija y que ella no supiera que yo también tenía COVID. El que mi hija no este vacunada era para mí algo muy fuerte, porque sabía que no estaba tan protegida. Tuve que mentir, tuve que decir que yo no tenía nada porque ver a tu hija estallar en fiebre no es fácil”, señaló.

SEGUIR LEYENDO