Jefferson Farfán y su contundente mensaje tras llegar a la final de la Liga 1 con Alianza Lima

'Jeffry' estuvo cerca de anotar de tiro libre ante Mannucci, pero su disparo fue atajado por Heredia. (Foto: Facebook Alianza Lima)

Alianza Lima se consagró ganador de la Fase 2 de la Liga 1 tras ganar por 1 a 0 a Carlos A. Mannucci y llegó a la final del torneo. Jefferson Farfán, una de sus máximas figuras, utilizó su cuenta de Instagram para dejar un mensaje de motivación de cara a lo que les viene.

“Día a día hemos venido trabajando enfocados en alcanzar metas. Semana a semana vamos superando obstáculos y logrando esas mismas metas trazadas, pero siempre pensando en el objetivo final. Fase 2 alcanzada, pero no nos quedamos allí, vamos por más. Con este grupo humano se puede todo y por eso vamos por el objetivo final. No perdemos ese enfoque y seguimos con los ojos puesto en el premio mayor. Va para ustedes Alianza Lima, vamos con todo”, resaltó ‘Jeffry’, quien se pensó que estaría en duda este encuentro con el elenco trujillano por las molestias que sintió con la Selección Peruana ante Argentina en Buenos Aires, pero no resultó más que un susto.

Farfán y su mensaje en Instagram.

La ‘Foquita’ ha sido determinante desde su llega al club de La Victoria. Y es que tras un largo paso por el fútbol europeo y asiático, donde defendió las camisetas del PSV Eindhoven, Schalke 04, Lokomotiv de Moscú y Al Jazira, decidió regresar al equipo de sus amores este 2021 y lo ha hecho de manera sobresaliente.

De hecho, ha sido uno de los más importantes y, en 12 partidos jugados, ha aportado con 4 anotaciones. Justamente, Alianza Atlético, Deportivo Binacional, César Vallejo y Deportivo Municipal fueron las víctimas del delantero. De estos cuatro duelos, Farfán fue determinante para conseguir la victoria ante los de Sullana, los de Trujillo y el cuadro de La Franja.





RESUMEN ALIANZA LIMA 1-0 CARLOS A. MANNUCCI

Alianza Lima venció 1-0 a Carlos A. Mannucci en el estadio Iván Elías Moreno de Villa el Salvador y jugará la gran final de la Liga 1 2021. Con gol de Wilmer Aguirre, los blanquiazules consiguieron los puntos que necesitaban para asegurar su consagración. El partido por la fecha 15 de la Fase 2 tuvo dos expulsados en el partido y fue vibrante de principio a fin.

Luego de una primera parte muy pareja con ocasiones de gol en ambas porterías, el ‘Zorrito’ apareció a los seis minutos del compromiso para marcar el 1-0 luego de un centro rasante de Oslimg Mora, quien se unió rápidamente tras su participación en las Eliminatorias Sudamericanas. Con este tanto, el delantero de Alianza Lima marcó su quinto gol en la temporada. El técnico Pablo Peirano y el lateral Eduardo Rabanal se fueron expulsados.

Con esta victoria, los dirigidos por Carlos Bustos aseguraron su cupo en la gran final de la Liga 1 2021, donde enfrentarán a Sporting Cristal el 21 y 26 de noviembre, respectivamente. Los dos partidos se jugarán en el estadio Nacional y existe una gran posibilidad de que pueda asistir público al máximo recinto deportivo nacional.

Los ‘íntimos’ sumaron una nueva victoria y llevan 19 partidos invictos con 15 victorias y cuatro empates. Con Joao Montoya esta tarde en el campo, los blanquiazules siguen sumando en la bolsa y solo le restan 120 minutos para completar a falta de dos fechas por disputar. Recordemos que se verán las caras ante Sporting Cristal en la próxima fecha.

PALABRAS DE WILMER AGUIRRE

“Ahora toca pensar en el siguiente partido e ir preparándonos para la final. Feliz de volver, feliz de seguir marcando en el club de mis amores. Hay que seguir mejorando y prepararnos para darle el título a esta hinchada que tanto lo merece”, dijo el ‘Zorrito’ en entrevista con GOLPERU respecto a los dos partidos que jugarán ante los del Rímac el 21 y 26 de noviembre.

