Gabriela Herrera sobre la renuncia de Diana Sánchez a Reinas del Show: “los problemas se dejan en la puerta para fuera del estudio”

Gabriela Herrera se moleta con Diana Sánchez por renunciar a la competencia y no realizar el versus. (Foto: GV Producciones)

El pasado 16 de octubre, se vivió una gran tensión en el programa de Gisela Valcárcel cuando Diana Sánchez no se presentó en el versus de baile contra Gabriela Herrera y minutos después anunciara su renuncia a la competencia.

Como se anunció la gala pasada, ambas se enfrentarían en un versus de improvisación pero grande fue la sorpresa cuando la exchica reality no salió al escenario al ser llamada. Este hecho dejó a su contrincante un tanto incómoda y no dudó en pronunciarse al respecto.

Según explicó Herrera, ella sí se preparó para competir contra Diana y a pesar de no saber el motivo de la renuncia, confesó haberse sentido fastidiada puesto que ella baila con una lesión en la pierna y se prepara arduamente para cada programa.

“Me fastidia un poquito porque yo sí me preparé y me he esforzado con la pierna que tengo mal. Como todos saben en esa pierna yo me inyecto para poder bailar por el tema de que me incomoda muchísimo. Yo tengo que ir a mis terapias porque ya no es sólo el pie y aún así yo acepté bailar como lo hice con Isabel en su momento”, reveló Gabriela para las cámaras de América TV detrás del escenario.

La integrante de Reinas del show cree que los problemas personales deben quedarse en casa y dar todo de uno mismo cuando se trata de presentar un espectáculo. Asimismo, espera que su rival de baile pueda solucionar sus problemas.

“Yo creo que tiene problemas personales pero yo siento que los problemas que tengan cada una se dejan de la puerta para afuera del estudio. El programa es para disfrutarlo, tratar de olvidarte de todos los problemas que tengas pero supongo que ella para no haber querido hacer el versus debe de haber sido un problema muy muy fuerte. Ojalá pueda solucionar su problema e irle mejor”,

Finalmente, halagó el trabajo que viene haciendo la ex integrante de Combate pero señaló no ser la persona indicada para hablar con ella sobre los motivos que la alejan del reality de baile.

“Diana es una gran contrincante, es una gran rival y me hubiera gustado tener el versus pero no creo ser la persona adecuada para acercarme”, sentenció Herrera.

DIANA SÁNCHEZ RENUNCIA A REINAS DEL SHOW

La última emisión de Reina del Show dejó a todos los televidentes atónitos tras la renuncia en vivo de Diana Sánchez. Como se sabe, la bailarina se ha convertido en una de las favoritas del programa y con su salida, deja un enorme vacío en la competencia.

“No he podido ensayar, Gisela. Hoy día ha sido un poco complicado... Quiero aprovechar la ocasión de tener a Gabriela a mi costado y mis compañeras atrás de decirte muchísimas gracias por haberme permitido de regresar a la pista de baile después de mucho tiempo”, señaló Diana en un inicio sobre su ausencia en el versus de baile con Gabriela Herrera.

Lo que nunca imaginó la popular Señito es que la exchica reality iba a renunciar en vivo. “Han sido semanas de mucha felicidad... es una cuestión personal que voy a tener que dar un paso a la competencia...”

Tras su renuncia, varios usuarios empezaron a especular en redes sociales sobre algunas posibles razones de su salida. Algunos señalaron que Diana Sánchez estaría en la dulce espera, por lo que se retiraba para cuidar su embarazo; otros internautas argumentaron que podría haber terminado su relación amorosa con Dan Guido.

Lo cierto es que aún se espera que Diana se pronuncie y cuente la verdad sobre su retiro de la competencia. Asimismo, que Gisela Valcárcel pueda convencerla de volver al reality.

