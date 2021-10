Por qué en Perú cuelgan bolsas con agua en las casas

Cada país presenta una serie de costumbres y tradiciones que forma parte de la historia de cada familia. En Perú, estos núcleos tienen sus propios mecanismos para la convivencia, unos más curiosos que otros, los cuales nos convierte en un territorio único.

Si eres una persona curiosa, es posible que te hayas opado con accesorios fuera de lo normal que decoran las viviendas de nuestro país. Ya sean las botellas en el techo o las zapatillas que aparecen en los cables de luz. A estas se suma una que tiene una historia ligada a la cultura asiática y aquí te explicamos el porqué.

Si has ido de visita a una casa en la selva, restaurante o un lugar en áreas verdes donde hay mosquitos, es posible que hayas visto unas bolsas con agua colgadas en los techos o ventanas. ¿ Sabes para qué sirven y por qué las colocan de esa manera?

Ya sea en un balde, botella o bolsa, estos elementos sirven para espantar a las moscas y mosquitos que puedan estar circulando por donde te encuentras. Según las historias que se cuentan en las familias, este sería un truco que se usa en muchos países de Asia y que fueron tomados por nuestros antepasados para que no les interrumpan en la hora del sueño o cuando están comiendo. ¿Tiene algo de sentido, no?

Aunque no las mata, porque no contiene un líquido que lo haga, si las espanta y aleja de la zona donde las bolsas están colocadas. El reflejo de la luz con el agua afecta su vista por lo que no pueden tolerarla.

¿CÓMO QUITAR LAS MOSCAS?

Hay varios trucos que puedes poner en práctica. Entre ellos están colocar plantas aromáticas en una habitación, vinagre de manzana en una botella cerca a la ventana y colocar en un plato limón cortado en rodajas con clavos de olor.

¿Sabías qué...? Las moscas tienen los sentidos en alerta aún mientras duermen. Investigadores del Imperial College de Londres detectaron que las moscas de la fruta, reaccionan a los olores incluso mientras descansan. Además, no son tan inofensivas como se creía. Estos insectos son portadores de bacterias que llevan de un lado a otro.

¿CUÁNTO TIEMPO TARDA EN DESAPARECER UNA BOLSA?

Según la ONU, cada minuto se compran un millón de botellas de plástico y, al año, se usan 500.000 millones de bolsas. Ocho millones de toneladas acaban en los océanos cada año, amenazando la vida marina. Para que una bolsa se degrade son necesarios 55 años y aproximadamente 500 para que lo haga una botella del mismo material.

Por los nuevos cambios implementados en la sociedad por parte de las autoridades, muchos centros comerciales y tiendas alrededor del mundo venden las bolsas de plásticos o cobran un dinero adicional por su uso. Esta es una de las razones por las que se impulsa algunos accesorios elaborados con tela o reciclados.

