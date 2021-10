Carlos Bonavides organizó colecta para ayudar a Laura Bozzo y nadie le colaboró

Nadie colaboró en colecta para ayudar a Laura Bozzo con sus gastos judiciales. (Foto: Instagram)

Laura Bozzo hasta el momento se encuentra siendo buscada por la justicia mexicana por el presunto delito de fraude fiscal. El paradero de la conductora peruana no la conoce nadie hasta la fecha, pero tiene amigos que desean ayudarla, como es el caso de Carlos Bonavides.

El actor que interpretó a Huicho Domínguez en la telenovela El premio mayor (1996) junto a Laura León, hace más de un mes anunció que realizaría una colecta a favor de la presentadora del programa Laura en América, esto con la intención de ayudarla con sus gastos judiciales.

“Podemos hacer un festival, algún movimiento. ¿Por qué no ayudarnos entre nosotros? Ella es una persona que le dio mucho rating al programa. Con lo que podamos todos cooperar”, dijo muy entusiasmado en ese entonces.

Sin embargo, el pasado 13 de octubre, Carlos Bonavides dio a conocer en el magazine mexicano Sale el sol, de Imagen Televisión, que nadie se contactó con él para ayudar a Laura Bozzo, por lo que su colecta por un total fracaso.

“ No, nadie me ‘peló’ en la colecta. No tuve ninguna respuesta ”, declaró al programa. Asimismo, para evitar problemas con la justicia mexicana, el actor aclaró que desconoce el paradero de la conductora peruana.

“ Yo a la señora Laura no la he visto para nada, no he tenido comunicación con ella, no sé exactamente cuál sea su destino ni su paradero, lo que siempre le he deseado es buena suerte, que arregle su problema porque es una compañera, una dama que yo respeto y que yo admiro”, concluyó.

INTERPOL EMITE FICHA ROJA PARA BUSCAR A LAURA BOZZO

Interpol emitió una ficha roja de localización contra la conductora de televisión de origen peruano Laura Bozzo, quien es buscada por las autoridades mexicanas por evasión fiscal.

Según la prensa mexicana, un juez federal ordenó en días pasados la aprehensión de Bozzo tras ser vinculada a un proceso por la venta de un inmueble que estaba embargado por las autoridades hacendarias mexicanas.

ALFREDO ADAME SE BURLA DE SITUACIÓN DE LAURA BOZZO

Alfredo Adame en entrevista para Venga La Alegría atacó sin piedad a la conductora peruana Laura Bozzo. Esto avivó la rivalidad que tienen las celebridades desde inicio del año. El también conductor señaló que la mala racha que ha tenido su enemiga, principalmente por sus choques con la ley, se debe a que arremetió contra él.

“ Me insultó, me ofendió, se burló. Eso fue lo que la condenó ”, explicó Alfredo Adame, una de las estrellas más polémicas de la actualidad en México.

En la misma emisión de Venga La Alegría, Alfredo Adame criticó el físico de la comunicadora peruana. “No me imagino lo que es haber despertado por 17 años con Laura Bozzo desmaquillada”, resaltó.

LAURA BOZZO SE CONVERTIRÁ EN ABUELA MIENTRAS SIGUE PRÓFUGA

Victoria de la Fuente, hija de Laura Bozzo, dio a conocer que está embarazada, algo que ocultó por varios meses ya que a través de una tierna foto reveló que pronto se convertirá en madre y mostró su avanzado embarazo.

Hasta el momento la hija de la exconductora no ha dado más detalles de su embarazo, sin embargo, su bebé podría nacer a finales de este año o principios del 2022. En cuanto a Laura Bozzo, la conductora no ha aparecido.

