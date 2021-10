Micheille Soifer tras el éxito de Bye Bye pese a restricciones: “la carrera del artista no es fácil”

La cantante peruana celebra el millón de reproducciones de Bye Bye. (Foto: Instagram)

A través de las redes sociales, la cantante peruana Micheille Soifer celebró que su último tema Bye Bye llegara al millón de reproducciones en YouTube pese a algunas restricciones que la plataforma pusiera por algunas imágenes subidas de tono en el videoclip.

La actriz se mostró emocionada en sus historias de Instagram y agradeció a todo el público que ha venido apoyando su carrera y por los buenos comentarios hacía la canción.

“Estoy muy feliz de llegar al millón de vistas. Ha sido un trabajo muy profesional y que se ve plasmado en las imágenes. Los comentarios han sido muy buenos y estoy agradecida con el público. La carrera del artista no es fácil, pero vamos empujando el arte para ser mejores cada día y lleguen los triunfos”, expresó Soifer.

Cabe resaltar que el millón de vistas se da porque el videoclip oficial ha superado los 770 mil visualizaciones y la versión extendida los 270 mil reproducciones. La artista nacional señaló que ha sido un arduo trabajo el presentar las dos versiones.

“Seguimos haciendo más cosas para que ustedes puedan disfrutarlo y comparto mi alegría porque pasamos el millón. Sé que nos ha costado muchísimo en la versión larga y corta, pero estoy agradecida con el público por el apoyo y amor que me han mostrado durante este tiempo”

Finalmente, la actriz reveló que viene trabajando en su carrera musical y que muy pronto se escucharán más canciones inéditas. “Lo que viene pasando ahora en mi carrera musical es algo increíble. Esto recién es el comienzo, así que seguiré dando con fuerza a la música y verán nuevas canciones que van a gustar mucho”.

Sin duda, los últimos lanzamientos de Micheille Soifer han sido todo un éxito. Su primer videoclip de este año La Nena ha superado los 6.7 millones de reproducciones en YouTube. Además, su primera producción discográfica contará con 8 temas de la mano de productores internacionales.

Recordemos que en la plataforma de música Spotify, Bye Bye se posicionó entre las mejores nuevas canciones junto a otros artistas de renombre internacional como Maluma, Mon Laferte y más. Asimismo, el ítalo-mexicano Stefano Vieni fue el encargado de producir dicho tema.

BYE BYE FUE CENSURADO POR YOUTUBE

El pasado mes de septiembre, Micheille Soifer pasó un incomodo momento cuando la plataforma de YouTube pusiera algunas restricciones al videoclip de Bye Bye por protagonizar momentos muy “sensuales” con el modelo Austin Palao.

El videoclip de la última canción de la cantante fue estrenado el 24 de agosto siendo muy halagada por sus fanáticos. Sin embargo, plataforma de video decidió quitarle la promoción al material audiovisual. Según dio a conocer Soifer, el detalle especificado fue por el presunto “contenido sensual” del video.

Ante el hecho, la artista nacional se pronunció ante los medios y aclaró que la producción del clip fue realizado con mucha cautela y que las imágenes representan a una mujer empoderada. Además reveló que se sintió muy triste al saber que su tema podría ser censurado.

“La verdad no entiendo, porque toda la producción que se hizo estuvo muy cuidada. Las imágenes representan a una mujer empoderada, una diosa que luce sexy y así somos las mujeres bellas, sexys, no hay imágenes vulgares (...) “Es un trabajo que tomó muchas horas y fue bien pensado. Estas cosas solo perjudican al artista, nos bajan la llanta. He llorado porque me entristece que quieran censurarlo”,

