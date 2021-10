Karen Dejo indignada con Esto es Guerra por mantenerla suspendida: “No recibo respuesta”

Karen Dejo lamenta no poder volver a Esto es Guerra por suspensión. (Foto: Instagram)

Karen Dejo se encuentra molesta con la producción de Esto es Guerra, pues ha pasado un mes desde que fue suspendida y no ha recibido ninguna respuesta hasta el momento. De acuerdo a la modelo, nadie se ha puesto en contacto con ella para darle información sobre su situación.

A través de sus historias de Instagram, la exbailarina señaló que no hizo nada grave para ser suspendida durante tanto tiempo, por lo que ya considera que ha sido eliminada del programa.

“No lo sé, ustedes saben que estoy suspendida de manera indefinida. Todavía estoy en shock, no recibo respuestas, ya tengo más de un mes fuera del programa , considero que no he hecho nada grave para como para recibir esta sanción, yo solamente me rehusé a hacer algo”, dijo.

De otro lado, Karen Dejo recordó que en anteriores oportunidades, otros integrantes cometieron faltas más graves y no fueron sancionados con la misma severidad que han tenido con ella.

“ Hay otros compañeros que han hecho cosas más fuertes y todavía siguen en el programa , al menos yo estoy tranquila porque no me he ido en contra de ningún compañero ni tampoco he ofendido a nadie ni tampoco me he ido en contra del programa. Así que no lo sé, chicas”, mencionó.

Asimismo, la modelo dejó en claro que no va a estar en la serie La Academia, pues al encontrarse fuera del programa, ella no tiene la oportunidad de integrar esta novela del reality.

“ No, ya no voy a estar en La Academia porque si no estoy en el programa, tampoco estoy en La Academia . Es lo mismo”, indicó Karen Dejo para dejar en claro que no la verán en dicha serie.

KAREN DEJO CUESTIONA COMPORTAMIENTO DE ROSÁNGELA ESPINOZA

Karen Dejo se pronunció tras la eliminación de Rosángela Espinoza de Esto es Guerra. La popular ‘Chica Selfie’ no recibió el respaldo de sus compañeros y menos de Elías Montalvo, quien se suponía que era su amigo.

“ Me sorprendió muchísimo la eliminación de mi pinky, pero bueno, así son las eliminaciones del programa , es parte del juego. Rosángela apoyó a Elías y Elías no votó por la Rous. El voto es independiente pero hay cosas, creo yo, que se deben de respetar”, indicó.

KAREN DEJO ARREMETE CONTRA PAMELA FRANCO

Karen Dejo y diversas exintegrantes de Alma Bella hablaron sobre el enfrentamiento entre Nílver Huárac y Pamela Franco, quien abandonó la agrupación de cumbia del empresario para sumarse a Puro Sentimiento.

“Hasta donde yo sé, Nilver invirtió en Pamela, y hasta donde yo sé, sin él no hubiera sido nada”, dijo la popular ‘Sabrosura’ sobre el distanciamiento entre la cantante y el empresario.

SAMUEL SUÁREZ REVELA QUE KAREN DEJO LO BLOQUEÓ EN WHATSAPP

Uno de los seguidores de Instarándula le consultó a ‘Samu’ por su relación actual con Karen Dejo. “‘Samu’, ¿y Karen te bloqueó o sigues siendo amigo de la intensa de Karen?”, se leía en la caja de preguntas.

“Me bloqueó de WhatsApp, no entiendo ni por qué”, respondió el conductor. “ Ya le dije, ya estamos lo suficientemente grandecitos como para solucionar estas cosas. Me llamas, si me contestaras también sería bueno ”, manifestó Suárez.

