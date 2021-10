Magaly Medina: Su esposo Alfredo Zambrano evalúa demandar a Aída Martínez

Esposo de Magaly Medina, Alfredo Zambrano, tendría pensado demandar a Aída Martínez. (Foto: Instagram)

En una entrevista con un medio local, Magaly Medina decidió responder a los agresivos comentarios de Aída Martínez. La popular ‘Urraca’ en un primer momento señaló que no lo haría en su programa de televisión para no darle más pantalla, pues no se lo merecía.

De otro lado, la polémica periodista dio a conocer que su esposo Alfredo Zambrano estaría evaluando demandar a la modelo arequipeña por asegurar que le fue infiel a la conductora de televisión.

“ Mi esposo no es una persona beligerante, no es agresivo, pero cuando siente que lo están difamando, él es abogado y reacciona como tal , en eso yo no lo puedo contener ni me puedo meter, eso será cuestión de él”, dijo para Trome.

Asimismo, la líder de Magaly Tv: La firme aseguró que no le daría el gusto a Aída Martínez de verla enojada, por lo que no le respondería como ella quisiera que lo haga, frente a cámaras.

“Pero eso a mí no me perjudica porque es parte de lo que la gente quiere, echarme barro porque todo lo que dicen son un montón de mentiras. No le voy a dar a la gente el privilegio de enojarme ”, sostuvo.

Como se recuerda, Aída Martínez enfureció con la ‘Urraca’ por mostrarse en descuerdo de la manera en que cuida a su hija, pues ella no mide sus palabras y responde con lisuras los comentarios de sus seguidores.

La periodista de espectáculos no se quedó callada y respondió fuerte y claro a Aída Martínez. (Foto: Instagram)

TILDÓ DE HIPÓCRITA A MAGALY

Hace unas semanas Magaly Medina confesó que sufrió de depresión, esto provocó que Aída Martínez la llame hipócrita por criticarla cuando ella reveló que sufrió la misma enfermedad luego de tener a su hija en brazos.

“Cuando yo conté que estaba teniendo una depresión postparto, tú no me apoyaste, solo te burlaste de mí y me denigraste . Crees que tienes el poder de decidir quien está bien y quien mal”, indicó la modelo arequipeña.

MAGALY MEDINA MOLESRA CON AÍDA POR HABLAR DE SU HIJO

Magaly Medina le envió contundente mensaje a Aída Martínez por asegurar que tiene una mala relación con su hijo, esto por no asistir a su matrimonio con Alfredo Zambrano hace algunos años.

“No me he metido con tu hija, me meto contigo, que eres la adulta y la mediática... Pero, lo que no le puedo permitir a una gentuza como esta es que se meta con una persona de mi vida , como mi hijo, a quien yo más he cuidado... Así como lo defendí siempre, y sus profesores despotricaban de mí en sus clases de comunicaciones, y lo separé de mi vida”, señaló.

(Foto: Redes Sociales)

