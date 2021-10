Lesly Reyna y su novio transgénero terminaron su relación a pocos días de su boda

Lesly Reyna ya no se casará con el chileno Aleck. (Foto: Instagram/ Willax)

Tras gritar su amor a los cuatro vientos y anunciar su pronta boda, la ex Miss Perú Lesly Reyna decidió terminar su relación con su novio transgénero chileno Aleck. Como se recuerda, la pareja llegó al programa Amor y Fuego para hablar de su relación.

Según contó Aleck al programa Amor y Fuego, la ruptura se debió a una desacuerdo que tuvieron.

“Nunca hemos peleados por una persona, fue como que yo quería salir y ella no quería salir, entonces como que estaba enojada” , explicó Aleck.

“No quiero escuchar más cosas de la relación ni de nadie, solo quiero estar solo, solo en algún lugar (...) terminamos nomas, fue como ‘nos llevamos mejor como amigos’, entonces dijimos que seamos amigos”, acotó en el hilo telefónico.

Por su parte, Lesly Reyna señaló que terminó con su novio porque “somos distintos en varias cosas”.

“Me encuentro ahora en un momento complicado, yo le tengo mucho cariño y le deseo lo mejor. Yo no entiendo por qué está haciendo todo este show, no entiendo qué le pasa. Aleck es distinto a mí en varias cosas yo simplemente quiero alejarme, estar tranquila. Me voy a ir a Estados Unidos”, acotó la modelo.

Un reportero llegó a la casa de la pareja e indicó que una vecina le informó que la modelo y el chileno tuvieron un fuerte enfrentamiento, ocasionando daños materiales.

Lesly Reyna anunció que estaba enamorada de un transgénero. (Foto: Instagram)

LESLY REYNA QUERÍA UN HIJO CON SU NOVIO ALECK

Lesly Reyna apareció en el programa de Amor y Fuego para anunciar su amor a los cuatro vientos. La joven indicó que está muy enamorada de su pareja transgénero, con quiene tiene 10 meses de relación y ya planea casarse.

El amor de la guapa modelo es un chileno llamado Aleck, a quien la joven conoció cuando aún no se hacía el cambio de género. Reyna señaló que aunque ha recibido miles de críticas, ella no tene a mostrar lo que siente por el joven que estudia ingenieria.

Asimismo, indicó que muy pronto se casará, pues Aleck ya cuenta con documentos que acreditan que es un varón.

“Estoy dispuesta a compartir mi vida con alguien que es de mi mismo género y me siento feliz y estoy feliz y nunca me he sentido más cómoda con alguien”, dijo la recordada azafata de “El último pasajero”.

Lesly Reyna, quien también fue Miss Perú Eco 2020 y se ha sabido abrir paso en la TV como reportera y conductora de deportes, contó que también sueña con tener un hijo. Esto ayudados del hermano de Aleck.

“Le dije que me quería casar con ella, que nos casáramos”, dijo por su parte Aleck.

uy emocionada, Lesly indicó que es la primera pareja transgénero que tiene, y que lo conoció cuando se sentía muy confundida con su orientación sexual.

“Cuando lo conocí pues lo vi y sentí amor, y sentí amor y sentí algo que nunca había sentido por nadie, así tan rápido”, reveló ruborizada.