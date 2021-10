Norma Yarrow a Guido Bellido: “Aunque digas que obligarás para una Nueva Constitución, eso no pasará”

Norma Yarrow firme le responde a ex premier

Tras las ultimas declaraciones del ex premier, Guido Bellido, donde aseguró que con apoyo o no del presidente Pedro Castillo iban a obtener una nueva Constitución, la parlamentaria Norma Yarrow de la bancada de Avanza País, no dudó en responderle de manera firme y tajante, asegurando que “eso no iba a pasar”.

A través de su cuenta de Twitter, la legisladora no dudó en responderle al ex jefe de la PCM y mostrar su rechazo con este contundente mensaje que dejó sorprendidos a más de uno.

“Se te lee despechado, molesto y resentido. Hay que aprender a soltar las cosas para poder seguir adelante. Tranquilo, Guido, que aunque digas que obligarás para una Nueva Constitución eso ¡no pasará! Recuérdalo…”, escribió Yarrow en su cuenta de Twitter.

¿QUÉ DIJO GUIDO BELLIDO SOBRE LA NUEVA CONSTITUCIÓN PARA EL PERÚ?

A través de su cuenta de Twitter, Guido Bellido se pronunció sobre este cambio de Constitución. Como se recuerda, tras su visita en Cusco el último fin de semana, precisó que la actual Constitución del 1993 está “manchada”.

“Con el apoyo del presidente Pedro Castillo o sin su apoyo vamos a tener Nueva Constitución, los pueblos tienen derecho a un nuevo contrato social, las voces desde Megantoni Camisea”, escribió en Twitter el integrante de la bancada de Perú Libre.

Bellido acompañó la publicación con algunas imágenes, una de él mientras viajaba en una embarcación fluvial y otra en la que participa en una reunión en Megantoni, distrito cusqueño de la provincia de La Convención, zona de influencia del yacimiento gasífero de Camisea.

¿QUÉ OPINA MIRTHA VÁSQUEZ SOBRE LA NUEVA CONSTITUCIÓN PARA EL PERÚ?

A través de una entrevista con el canal del Estado, Mirtha Vásquez fue consultada sobre las prioridades que actualmente tiene la PCM, sustentando que es importante que la población se sienta segura tanto en los sectores salud y economía. En esa línea, la premier precisó que el tema de una Asamblea Constituyente no es prioridad ahora, aunque se podría ver más adelante, una vez se presenten las condiciones.

“El tema de la reforma de la Carta Magna es parte de un proceso, no es una prioridad del gobierno en este momento. Lo que importa ahora es el tema de la pandemia, fortalecer la educación y el retorno a clases. Ver como los peruanos puedan tener acceso a algo tan fundamental como la alimentación. Ver la estabilidad económica y la reactivación. Eso va a generar las condiciones para que la población supere la crisis y nos dará una condición para pensar en reformas de fondo, en donde está el tema del cambio de Constitución”, señaló la premier para TV Perú.

MIRTHA VÁSQUEZ PEDIRÁ DESCARGOS A LUIS BARRANZUELA

La jefa de Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, precisó, en su primera conferencia como titular del Consejo de Ministros, que cualquier cuestionamiento o preocupación sobre los ministros, como los que ahora recaen sobre el titular del Interior, Luis Barranzuela, serán tomados en cuenta para su evaluación.

Al ser preguntada sobre la situación del ministro Barranzuela, quien es cuestionado por haber asumido la defensa legal de Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, indicó estar al tanto de las denuncias que vienen surgiendo y que, por ello, le pedirá sus descargos.

“Los cuestionamientos están surgiendo ahora mismo. Lo que corresponde hacer es proceder a verificar esos cuestionamientos. Entiendo que hay una serie de datos que evidencian que tendría algunos temas de sanción al interior de la Policía Nacional. Nosotros lo que estamos haciendo es pedirle los descargos correspondientes y procedemos a mirar si el ministro seguirá al frente de la cartera”, dijo la premier, quien presidió la conferencia junto a los ministros de Estado.

SEGUIR LEYENDO