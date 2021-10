Expareja de Josimar le da su respaldo a María Fe Saldaña: “No puede seguir haciendo más hijo”

Expareja de Josimar pide que deje de tener más hijos y luego abandonarlos. (Foto: Instagram)

Josimar vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras abandonar el Perú para rehacer su vida en Estados Unidos. El salsero emigró al país norteamericano dejando embarazada a su expareja María Fe Saldaña, lo que provocó una serie de criticas contra el cantante.

Por este motivo, el programa Amor y Fuego se contactó con la segunda mamá del hijo del artista, Andrea García, quien dio detalles de su actual relación con Josimar y la deuda que todavía mantiene.

“Ahora queda pendiente mas o menos S/. 25 500 de esta pandemia que no me ha dado por el tema que no ha estado trabajando, pero quedamos que cuando se activara me iba a cancelar eso”, comentó.

Asimismo, la joven lamentó que Josimar no se haya comunicado con su hijo para decirle que no estaría en el Perú por un largo tiempo, pues desde hace 5 meses que el salsero no lo visita.

“ La última vez que mi hijo vio a su papá ha sido en marzo de este año. He tenido conversaciones con él complicadas porque yo me he tenido que enterar que se va a quedar a vivir allá por medio de la prensa. Es muy triste que mi hijo tenga que sobrellevar esa situación, porque lamentablemente él no me comunicó nada de esto”, comentó.

De otro lado, Andrea García lamentó que el salsero muestre una actitud diferentes con sus parejas cuando se vuelve padre, pues contó por experiencia propia que su relación con Josimar acabó cuando se convirtieron en padres.

“ Yo siempre he pensado que el señor no sabe ser papá porque ni bien tiene un hijo vienen lo problemas. Ahí es donde yo abrí los ojos, es lamentable ver que más brillen sus problemas que su propia voz”, añadió.

Además, la mamá del segundo hijo de Josimar pidió que el cantante sea tratado, pues no es posible que tenga varios pequeños con diferentes mujeres y luego se separe de ellos para volver a empezar otra familia.

“Que toquen en corazón de Josimar, porque no puede seguir haciendo más hijo y haciéndoles esta clase de daño . Lo que se le viene a su expareja, como me pasó a mí, es bien delicado”, sentenció.

Padre de Maria Fe sale en defensa de su hija. (Foto: Instagram)

JANET BARBOZA CONTRA JOSIMAR

Janet Barboza no dudó en sacar cara por María Fe Saldaña y arremeter contra Josimar, quien fue captado muy cariñoso con una despampanante rubia en Estados Unidos.

Tras emitir un informe sobre el nuevo amor de Josimar, a quien le habría pedido la mano, la popular ‘Rulitos’ se mostró indignada por el comportamiento del cantante.

“ No lo puedo creer, qué falta de tino, qué falta de pena, qué falta de empatía, estoy indignada ”, señaló la conductora durante la emisión de este miércoles del programa América Hoy.

PADRE DE MARÍA FE INDIGNADO CON JOSIMAR

Luis Saldaña, padre de María Fe, reveló que antes que Josimar se fuera de Perú tuvo un altercado con el cantante, pues le reprochó que deje a su hija desamparada. Don Luis señaló que ya intuía que el salsero no iba a regresar.

“Yo tuve una conversación cuando se fue de viaje del tema de que se iba, porque no se iba con mi hija. Hubo una pequeña riña ahí. Yo le dije: ‘ya te vas ¿y cómo se va mi hija?’ Si mi hija no tenía VISA. Entonces ya lo sabía, ese tema ya lo adelantaba porque yo soy un hombre que ya conoce más o menos la calle”, indicó.

SEGUIR LEYENDO: