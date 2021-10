El dólar sigue en descenso, ¿cuándo bajarán los precios de los productos?

Es el segundo a�o seguido en que el Banco Central reduce la tasa de deslizamiento del tipo de cambio del c�rdoba con respecto al d�lar. EFE/Rayner Pe�a R./Archivo

Esta semana se ha podido notar una baja considerable en el precio del dólar. Este jueves, el dólar paralelo se ubicó en S/ 3.88 la compra y S/ 3.93 la venta. Recordemos que la semana pasada llegó a un pico de S/ 4.13.

Jorge Carrillo Acosta, experto en finanzas de Pacífico Business School, le señaló a Infobae que si bien es cierto el tipo de cambio ha alcanzado niveles debajo de los 4 soles que es una excelente noticia, hay que poner las cosas en contexto. Porque antes que inicie todo el ruido político el dólar estaba en S/ 3.75.

“Después de la primera encuesta de la segunda vuelta, que fue para fines de abril, hasta el 28 de julio, el dólar batió récords nueve veces. Y desde que Pedro Castillo tomó el gobierno hasta la semana pasada se batió 11 veces el récord. Es decir, durante 20 veces batimos récord del tipo de cambio por la coyuntura política”, precisó.

Sostiene que por eso Julio Velarde, titular del Banco Central de Reserva, decía que si no hubiera ruido político, el dólar debería estar en S/ 3.6 o S/ 3.7, porque los factores internacionales están llevando el dólar a la baja y no al alza.

En ese contexto, Carrillo explica por qué las empresas no bajan los precios inmediatamente. “Primero, entendamos por qué subieron, fue porque las empresas tenían que comprar insumos importados; por ejemplo, maíz para alimentar a los pollos, o trigo para producir pan, fideos; o soya para hacer aceite; y petróleo para hacer gasolina. Al aumentar el tipo de cambio, este insumo se volvió más caro y el precio para el consumidor final también encareció”, explica.

Ahora que el tipo de cambio baja, lo primero que deben hacer las empresas es comprar stock con este precio más barato, aunque algunas ya se stockearon, y recién van a comprar en noviembre. Entonces, el precio puede tardar en bajar uno o dos meses, indica.

“Hay un ciclo de producción donde el insumo importado tiene que trasladarse al producto final y eso puede tardar algunas semanas, e incluso meses”, expresa Carrillo.

Asimismo, existen otros casos de empresas que cuando empezó a subir el tipo de cambio no trasladaron necesariamente ese costo al cliente, muchas asumieron un menor margen. Recién cuando se hizo insostenible, empezaron a trasladar el costo. Explica que muchas empresas lo que están haciendo es regresar a márgenes que tenían antes del ruido político. Y si el dólar sigue bajando, cree que es posible que se traslade más rápido ese costo al cliente.

Por otro lado, aseveró que hay dudas y temor de que esto sea “una golondrina que no hace el verano”. Es decir, los empresarios no saben si esta reducción en el precio del dólar va a ser sostenible, o si vuelve a haber confrontación. “Esa falta de credibilidad y coherencia hace que muchos empresarios tengan dudas. No saben si bajar el precio porque quizás después tengan que subirlo, por lo que prefieren esperar”.

FOTO DE ARCHIVO. Un banquero cuenta cuatro mil dólares estadounidenses en un banco de Westminster, Colorado, Estados Unidos. 3 de noviembre de 2009. REUTERS/Rick Wilking

PRONÓSTICO

Carrillo cree que el tipo de cambio puede mantenerse alrededor de 4 soles e incluso bajar, siempre y cuando Castillo muestre coherencia entre lo que ha dicho y lo que va a hacer. En ese contexto, podría llegar a fin de año a S/ 3.90 o incluso más bajo.

Recuerda que en su discurso del 6 de octubre último dijo que iba a promover la inversión y priorizar la gobernabilidad sobre intereses partidarios. Si esto lo traduce en acciones, apunta el experto, el tipo de cambio seguirá bajando. Esto implica dejar de lado la asamblea constituyente, tener más claridad de qué se busca con las renegociaciones de los contratos, tener mayor claridad sobre la segunda reforma agraria, no ver al sector privado como un enemigo, evitar la confrontación y tener un pacto de gobernabilidad con el Congreso.

Por el contrario, si Castillo vuelve al discurso contradictorio, a la incoherencia, regresa la confrontación de poderes o prima la ideología partidaria, podría volver a los S/ 4.10.

FACTOR INTERNACIONAL

Para Carrillo, el factor internacional tiene un peso, pero mucho peso más tiene el factor interno. “Tanto es así que en la mayoría de países, el tipo de cambio en estos días está subiendo, ya que se planea retirar los estímulos monetarios por parte de la FED en Estados Unidos. “No es que no tenga influencia, pero mucho más peso tiene el ruido político”, reconoció.

Señaló que hay factores internos que favorecen a una baja del tipo de cambio como que Perú está exportando más, hay más dólares en el mercado, la recuperación de la pandemia está siendo más acelerada, se está controlando la llegada tercera ola. “Son varias cosas que indican que el dólar siga bajando”, aseguró.

