Ucayali: Pueblo Kakataibo llega a Lima y exige justicia tras asesinatos de Líderes Indígenas

Comunidad exige que autoridades tomen cartas en el asunto tras constantes asesinatos.

Cansados de que el Gobierno no los tomen en cuenta y frente a tantas injusticias que atentan contra su comunidad, representantes del pueblo Kakataibo ubicado entre Ucayali y Huánuco, llegaron hasta la capital para exigir a las autoridades mayor consideración, sobre todo por los asesinatos de cuatro defensores ambientales a manos del narcotráfico, en plena pandemia. También piden garantías y seguridad jurídica para sus territorios.

Los ciudadanos originarios de seis comunidades protestaron el martes 12 de octubre en los exteriores del Ministerio Público y el Congreso con la finalidad de que sean escuchado y sobre todo, tomados en cuenta.

Su pedido se extiende, ya que hasta la fecha no hay sentencias, ni responsables por las muertes de Arbildo Meléndez, Herasmo García, Yenser Ríos y Santiago Vega , dirigentes ambientales de la zona.

Según relatan, ellos perdieron la vida tras denunciar actividades ilegales y evitar que mafias los despojen de sus bosques para plantaciones ilegales. Ahora, los dirigentes que alzan su voz denunciando estos casos, también son amenazados de muerte por estos narcotraficantes.

“No hay justicia. No hay ningún preso, a pesar de que se ha identificado a una persona. El Poder Judicial y la Fiscalía no nos escuchan cuando pedimos garantías. Hacemos denuncias y no nos solucionan nada. Han quedado niños y niñas huérfanos; hoy sufren, pero nuestro Gobierno no nos atiende. Venimos de lejos, sin ayuda de nadie”, señala el presidente de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo de la región Ucayali, Herlin Odicio, quien también recibe amenazas para el Diario La República.

Además este pedido de seguridad, El pueblo Kakataibo exige, además, que se cumpla con el saneamiento físico y legal en su territorio. “El Ministerio de Agricultura y las municipalidades entregan constancias de posesión. Los funcionarios corruptos negocian los territorios indígenas; el gobierno regional abre trochas carrozables sin estudio de impacto ambiental. Hay tres congresistas de Ucayali y ninguno nos apoya”, agregan.

Cabe mencionar que hasta setiembre último, de 10 defensores indígenas asesinados por negocios ilegales como tala o narcotráfico, cuatro eran de kakataibo, es por eso que es desesperante la situación de la zona por las constantes amenazas a sus pobladores.

PEDRO CASTILLO EN UCAYALI

Justo el último martes, el presidente Pedro Castillo estuvo en la ciudad de Ucayali donde se comprometió a seguir trabajando en pro de esa población, sobre todo en los sectores salud, economía y educación.

“Tenemos que priorizar la salud, educación y agricultura, la salud es lo más importante”, precisó el presidente Pedro Castillo desde la plaza de esta localidad, tras una visita al centro de salud.

Ante la población de Curimaná , el jefe de Estado pidió a las autoridades locales y regionales que inviertan los presupuestos junto a la población, para asegurar que los recursos lleguen a la escuela, a la posta médica, a las obras de riego.

“La plata es del pueblo, la plata le corresponde al pueblo y las autoridades son elegidas por el pueblo. Entonces esta carretera, este asfaltado y esta pista, tienen que hacerse invirtiendo íntegramente en una obra”, aseguró.

“Vamos a ver de qué forma, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se hace un seguimiento, caiga quien caiga, sobre los robos que se hacen en algunas obras, debemos ponerlos al frente y sancionarlos porque la plata es del pueblo y las autoridades son elegidas por el pueblo. Esta carretera debe ejecutarse invirtiendo la plata íntegramente en la obra”, manifestó.

Se espera tras estas denuncias y la presencia de representantes de la población Kakataibo en Lima, las autoridades tomen en cuenta el llamado de auxilio de esta comunidad indígena, el cual el presidente Pedro Castillo aseguró antes, durante y después de su campaña electoral velar por todos ellos.

SEGUIR LEYENDO