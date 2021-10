Renato Tapia: prensa española revela que el Celta y la FPF no son claros con lesión del futbolista

Renato Tapia ha sumado 11 partidos con el Celta esta temporada. (Composición)

Confusión total. Renato Tapia ha sido noticia en España debido al desconcierto acerca de la lesión que le impidió estar presente en los partidos de la Selección Peruana por las Eliminatorias Sudamericanas. Esto debido a que recientemente el Celta de Vigo, club del peruano, dio a conocer el parte médico sin muchas especificaciones. También que la FPF no brinda mayores detalles más que el anuncio de la desconvocatoria del jugador.

En dicho comunicado se puede ver que el volante tiene una lesión en el bíceps femoral derecho, aunque no aclara el tiempo que estará de baja. Incluso en la parte de ‘tratamiento’ colocan ‘reposo’, dejando a la duda el alcance del inconveniente.

Parte médico de Tapia. (Foto: Captura página web Celta de Vigo)

Justamente, el diario AS español, fue el que se pronunció sobre esta duda. Y es que aducen a que el cuadro vigués, si bien primero no comunicaban sobre los tiempos de para de sus jugadores, ahora no informan las lesiones exactas. Incluso, recalcan que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no ha dado a conocer ningún alcance ni detalles sobre la misma.

“En el parte médico actualizado de este martes se reconoce la existencia de una lesión en el bíceps femoral de su pierna derecha, pero no se informa de cuál es esa lesión. En Perú se habló de desgarro muscular, pero la selección peruana tampoco emitió comunicado oficial al respecto”, se lee en el artículo publicado por el periodista de AS, Clemente Garrido.

La extrañeza se extiende si nos fijamos en los detalles de dicho parte médico emitido por el Celta, debido a que en la parte de ‘Lugar’, la cual se refiere al lugar de origen, indican ‘Selección Peruana’. Bajo esta premisa, se puede entender que dicha lesión es diferente a la contrajo antes de venir a Lima por los partidos del proceso clasificatorio, ya que tras el encuentro contra el Elche, indicaron que Tapia tenía una sobrecarga muscular en los gemelos, complicación diferente a la mencionada anteriormente.

El parte médico del Celta tras partido con Elche. (Foto: Twitter RCCelta)

Cabe resaltar, que el volante nacional llegó a la capital previo a los partidos con Chile y Bolivia, pendiente de una evolución, pero esta nunca llegó y más bien, no solo lo dejó fuera de dichos encuentros, sino también del de este jueves 14 ante Argentina.

Además, en La Liga española, el elenco celeste se medirá en las próximas fechas ante el Sevilla, Getafe, Real Sociedad, Rayo Vallecano y Barcelona antes de la siguiente fecha doble de Eliminatorias en noviembre. Sin duda, perder al jugador de 26 años es un golpe duro para sus intereses, como para la ‘bicolor’.

CON LA MIRA EN ARGENTINA

La Selección Peruana dejó atrás la derrota de última hora ante el cuadro boliviano y se enfoca ahora en su visita al elenco argentino en un partido que se jugará por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas. Por ello, dio a conocer el cronograma de actividades que tendrá estos días hasta su regreso a Lima.

El pasado lunes 11, la ‘bicolor’ entrenó en la Villa Olímpica del club Vélez Sarsfield al promediar las 2:00 p.m. En ella, según se pudo apreciar en las fotos publicadas por la FPF, los jugadores se dividieron para el entrenamiento. Los que disputaron la mayor parte del duelo en La Paz, hicieron trabajos regenerativos en el hotel de concentración, mientras que los que no tuvieron minutos o apenas unos pocos, realizaron trabajos tácticos en la misma Villa Olímpica.

Para el martes 12, entrenaron desde muy temprano en el campo del Estadio José Amalfitani de Buenos Aires. De igual forma para este miércoles 13, que seguiría la misma pauta de la programación que está sujeta a cambios de último momento.

PERÚ VS. ARGENTINA

La ´blanquirroja´ terminará esta fecha triple enfrentando a Argentina, actual campeón de la Copa América, el jueves 14 de octubre en el Estadio Monumental de Núñez a la 6:30 p.m. hora peruana.

Los seleccionados se encuentran entrenado en la Villa Olímpica de Vélez Sarsfield. Asimismo, se informó que la ´bicolor´ también entrenaría en la Casa Amarilla de Boca Juniors.

Movistar Deportes (cable) y América TV (señal abierta) serán los encargados de transmitir el cotejo para el país ‘incaico’. TyC Sports y TV pública hará lo suyo para Argentina. También puedes seguir todas las incidencias en Infobae Perú: previas, goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.

