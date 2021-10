Poder Judicial declaró infundada la acción de amparo de Martín Vizcarra

Martín Vizcarra sobre cierre de Congreso: "No me arrepiento de haber cerrado ese Congreso". (Foto: Andina)

El Poder Judicial rechazó este miércoles 13 de octubre el recurso que se presentó a favor del expresidente Martín Vizcarra para que le entreguen sus credenciales y pueda ejercer como congresista en el período 2021-2026.

La jueza Rocío del Pilar Rabines Briceño consideró declarar infundada esta demanda contra el Jurado Nacional de Elecciones para ordenar a la entidad “considerar a Martín Vizcarra dentro del acta de proclamación de resultados de las elecciones de congresistas de la República, y se haga entrega de sus respectivas credenciales”.

La resolución indica que “no corresponde declarar a don Martín Alberto Vizcarra Cornejo dentro del acta de proclamación... en aplicación de la inhabilitación para el ejercicio de la función pública impuesta por la Resolución Legislativa del Congreso de la República que establece inhabilitarlo por 10 años para el ejercicio de la función pública”.

Previo a la resolución, Martín Vizcarra expuso ante la jueza a cargo del caso y en él expuso las razones por las que la autoridad judicial debería considerar esta acción de amparo a su favor.

Este nuevo revés en la justicia peruana obligará al exmandatario a acudir a las instancias internacionales, tal como o había anunciado e una entrevista. “Si la justicia nacional no respalda nuestro pedido legítimo, tendremos que ir a la justicia supranacional”, señaló e indicó que iría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ser repuesto y citó el caso del alcalde de Bogotá, en Colombia, quien también fue inhabilitado sin tener sentencia.

Asimismo, refirió que su inhabilitación para asumir el cargo de congresista de la República fue una venganza en su contra.

“Luego vienen las elecciones presidenciales y congresales. Al yo ya no estar en el cargo de presidente de la República, me permite la ley y la Constitución postular a ser congresista (...). Accedimos a ser candidatos y logramos la más alta votación del Perú. Ese mismo Congreso, no contento con habernos vacado, nos inhabilita sin ninguna justificación. No hay un proceso firme, no hay una sentencia. No hay nada en absoluto. Es solamente producto de una venganza política”, dijo en entrevista para TV Perú.

PEDIRÁ PENSIÓN VITALICIA

Los ex presidentes Francisco Sagasti y Manuel Merino solicitaron mediante una carta dirigida al Congreso de la República que se les otorgue la pensión establecida por ley. La misma solicitud será realizada por Martín Vizcarra, ex presidente del Perú, según indicó en entrevista con Exitosa.

El monto que requiere el exjefe de estado asciende a 15 600 soles al mes, monto que no recibe desde que dejó el cargo tras haber sido vacado por el Parlamento. “Espero hacer el trámite (de pensión) con este Congreso presente porque es un derecho que corresponde”, expresó en entrevista con Exitosa.

VACUNAGATE

En otra parte de la entrevista, Vizcarra reconoció que fue un error no anunciar que había sido vacunado.

“El tema de la vacuna estaba en una etapa de investigación. En esa etapa de investigación uno de los laboratorios pidió 12 mil voluntarios y no se alcanzó, la gente no quería ir”, manifestó.

Reiteró que él fue voluntario y que no quiso aprovechar su cargo de presidente para que reciba la vacuna al igual que su esposa y uno de sus hermanos.

Agregó que si acudió a vacunarse en junio de 2021 con Pfizer fue porque la vacuna Sinopharm que recibió en octubre del año pasado fue un ensayo y que él, al igual que los 12 mil voluntarios de la vacuna china, se encontraba en el padrón de vacunación.