Perú vs Argentina: Roberto Palacios afirmó que se le debe tener respeto a la ‘Albiceleste’

(Foto: Expreso)

Perú y Argentina se enfrentarán este jueves en el Estadio Monumental de Buenos Aires por las Eliminatorias. A falta de días del último partido de la ‘blanquirroja’ en esta jornada triple, Roberto Palacios habló en una radio extranjera sobre el respeto que se le debe mostrar a los dirigidos por Scaloni.

“No coincido con la visión de Oswaldo Ramírez de que Argentina le tiene miedo a la selección peruana, le debemos tener respeto”, señaló el ‘Chorri’ en una reciente entrevista para la Radio Continental.

El ex representante nacional sabe lo difícil que es enfrentar al conjunto ‘albiceleste’ sobre todo en condición de local. Por ese motivo, se conforma con que ‘el equipo de todos’ sume una unidad y así no alejarse de la zona de clasificación. “Esperamos por lo menos sacar un punto en el Monumental, no tiene nada de malo buscar eso”, declaró.

Además, el ex Sporting Cristal fue consultado por Gianluca Lapadula y comentó que se siente feliz con el rendimiento del delantero de Benevento. “Estoy muy contento con lo que ha dado Lapadula, no tengo nada que reprocharle. Ha sido muy resistido al principio por no ser peruano, pero ha demostrado saber vestir esta camiseta” , apuntó.

Gianluca Lapadula será el único punta de Perú en duelo ante Bolivia por Eliminatorias Qatar 2022.

Por último, se expresó sobre el buen momento de Lionel Messi con la ‘albiceleste’ en estas clasificatorias. “Se nota que Messi está disfrutando de jugar con su selección, lo veo y disfrutó mucho de la calidad de jugador que es”, finalizó.

COMENTARIOS DE ‘CACHITO’ RAMÍREZ

Oswaldo Ramírez mantiene viva las esperanzas de ver a la bicolor en el mundial de Qatar 2022 mostrando su confianza a los elegidos por Ricardo Gareca para esta fecha triple. “En el fútbol no existe la justicia, aún nos quedan fechas por delante, hay que tener fe y confianza en los muchachos”. Recordemos que aún faltan 21 puntos por disputar y estamos a cinco unidades del tercer puesto en la tabla.

Finalmente, ‘Cachito’ dejó en claro que somos un rival complicado para la selección de Lionel Messi. “Argentina nos tiene miedo, ellos han tenido inconvenientes siempre que han jugado contra nuestra selección, él último partido que jugamos allá contra ellos merecimos ganar y en la última jugada del partido nos pudimos llevar el triunfo”.

El exdelantero anotó 17 goles con la Selección Peruana.

PERÚ VS ARGENTINA

El equipo de Ricardo Gareca se medirá contra Argentina el jueves 14 de octubre en el Estadio Monumental de Buenos Aires por la jornada 12 de las Eliminatorias Qatar 2022. El duelo está pactado para las 6:30 p.m. (horario peruano) por las señales de Movistar Deportes (cable) y Latina (señal abierta).

Los ‘che’ saldrán con mucho cuidado este jueves para afrontar a la selección de Ricardo Gareca en el Monumental de Núñez. Debido a que, sus titulares están advertidos que al recibir una amonestación no estarían en el próximo partido para recibir al equipo de ‘Tite’. Entre esa lista figuran los nombres de Giovani Lo Celso, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez.

Asimismo, sus piezas de recambio también están en capilla. German Pezella y Nicolás Tagliafico que alinearon frente a los ‘charruas’. Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel y Exequiel Palacios completan el listado. Es por ello que, el seleccionador argentino podría preparar variantes pensando en la siguiente fecha.

(Foto: EFE)

TODOS LOS PARTIDOS QUE LE FALTAN A PERÚ

Argentina vs Perú: 14 de octubre de 2021

Perú vs Bolivia: 11 de noviembre de 2021

Venezuela vs Perú: 16 de noviembre de 2021

Colombia vs Perú: 27 de enero 2022

Perú vs Ecuador: 1 de febrero de 2022

Uruguay vs Perú: 24 de marzo de 2022

Perú vs Paraguay: 29 de marzo de 2022

SEGUIR LEYENDO