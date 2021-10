Ministro Walter Ayala anuncia sirenas de alerta sísimica: “En cualquier momento puede haber un sism de 8.8 grados”

Walter Ayala habla sobre las acciones del ministerio de Defensa. (TV Perú)

En conferencia de prensa del Consejo de Ministros, el titular de Defensa, Walter Ayala, señaló los ejes sobre los que viene trabajando su despacho. En el tema relacionado a la prevención de desastres naturales, exhortó a la ciudadanía a que participe del simulacro multipeligro que será este miércoles 13 de octubre a las 8 p.m.

“En cualquier momento puede haber un sismo de 8.8 grados en la costa peruana que pueden generar miles de muertos. Lo único que nos puede salvar es la prevención”, sostuvo.

Dijo que los simulacros son importantes en las familias para coordinar qué función va a cumplir cada miembro de la familia, y recordar siempre tener una mochila de emergencia, y supervisar las zonas de evacuación.

Anunció que desde hoy se pondrá en funcionamiento la primera sirena de alerta sísmicas en Lince, específicamente en el parque Pedro Ruiz Gallo . Añade que este sistema dará la oportunidad de salvar muchas vidas. “Si la sirena comienza a sonar tendremos de 8 a 25 segundos para poder evacuar y salvar miles de vidas ante un movimiento telúrico”, apuntó.

Anunció que se tiene planeado instalar 114 sirenas antisísimicas en todos los departamentos del Perú, desde Tumbes hasta Tacna con lo que se beneficiará a más de 1.5 millones de habitantes.

Detalló que se ha invertido 51 millones de soles, “pero vale la pena al ser tantos habitantes que se pueden ver beneficiados. La vida no tiene precio”. Invocó a la ciudadanía a que estén atentos porque en su distrito habrá una sirena.

OTROS EJES

En cuanto a la lucha contra el terrorismo y narcotráfico, Ayala informó que hace dos o tres días se decomisaron 640 kilos de droga en el Vraem.

Indicó también que llegará a la frontera para ver el control de inmigrantes que existe. “Las Fuerzas Armadas están supervisando para evitar que ciudadanos extranjeros vengan a delinquir. Estos genera la inseguridad ciudadana que día a día se viene incrementando”, puntualizó.

SOBRE EL SIMULACRO

Hoy, miércoles 13 de octubre, a las 8 p.m., se realizará el Simulacro Familiar Multipeligro, que buscará entrenar a las familias ante un posible desastre, especialmente de tipo sísmico, a través de las pautas que detallamos a continuación.

En el contexto de pandemia por la coviud-19, el simulacro tendrá una metodología distinta que no implicará evacuación ni contacto físico, pero sí una focalización responsable en todo aquello que pueden hacer las familias dentro de casa, sobre todo ante la ocurrencia de un terremoto o sismo de gran magnitud.

“La única manera de enfrentar un desastre es estar preparado”, sostuvo el ingeniero Miguel Yamasaki Koizumi, director de Preparación del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) en entrevista con el programa Andina al Día.

Comentó que los sismos han existido, existen y existirán siempre mientras la Tierra siga viva y por eso necesitamos prepararnos.

“Muchos se han olvidado de que vivimos en un país altamente sísmico y que debemos aprender a convivir con esa condición, pero de forma responsable, lo cual implica preparación”, anotó.

Antes del simulacro

El experto comentó que este ensayo de prevención es un ejercicio de reflexión familiar para el que hay pautas claras de lo que podríamos hacer.

Antes de las 8 pm, las familias pueden destinar tiempo, por ejemplo, para revisar la mochila de emergencia. Verificar la fecha de vencimiento de los alimentos, medicinas y otros artículos incluidos en si interior.

De no contar con ella, esta puede ser una buena oportunidad para preparar una mochila con todos los artículos que las autoridades siempre sugieren como soporte para sobrevivir después de un terremoto o sismo de gran magnitud.

Otro aspecto por trabajar es el diseño o relectura del plan familiar ante posibles desastres, que debe incluir tareas para cada integrante del grupo familiar.

Eso permitirá saber quién abrirá la puerta, quién se hará cargo de los niños más pequeños, de las personas mayores, de las mascotas y de la mochila de emergencia, etc.

“El plan familiar permitirá además que lleguemos a acuerdos comunes. Por ejemplo, si estoy fuera de mi vivienda, establecer dónde nos vamos a encontrar o reunir, como podría ser un parque. A qué teléfonos vamos a llamar, porque no olvidemos que los teléfonos van a estar congestionados”, refirió el experto.

Mira aquí el interactivo: Simulacro familiar multipeligro 2021.

Durante el simulacro

Llegado el simulacro, la familia deberá poner en práctica todo lo que ha planeado para este momento. Servirá para ensayar todo lo que nos hemos planteado, comenzando por el plan familiar.

Yamasaki indicó que durante un gran movimiento sísmico casi nadie podrá mantenerse de pie y, por lo tanto, se recomienda agacharse, cubrirse y sujetarse para evitar perder el equilibrio o que algún objeto pueda caer encima de las personas y causarles daño. Agregó, nunca ponerse cerca de ventanas.

Si está en su plan familiar la evacuación del departamento o casa donde vive, este será el momento ideal para poner a prueba la ruta que ha establecido para salir. En el ensayo se dará cuenta si funciona o no es la más recomendable.

Esta práctica permitirá ver el peligro que significa tener cosas tiradas en el piso u objetos colgados en el camino de evacuación.

El director de Preparación del Indeci recordó a la población que el país cuenta con un servicio de telefonía gratuita y segura para mandar mensajes de voz durante desastres, que es la línea 119.

“Durante el simulacro aprovechemos para practicar. Es muy sencillo. Marcas el 119, opción 1 y el número preestablecido en la familia, que será el buzón donde se depositarán los mensajes. Otro miembro de la familia marcará 119, opción 2 y el número preestablecido por la familia y debe escuchar el mensaje que el otro familiar dejó. Practiquemos y dejemos un mensaje”.

No olvidemos, dijo, que durante un desastre no vamos a poder comunicarnos por teléfono y el 119 será una línea vital para saber como está el resto de la familia, sobre todo si no están juntos. Por eso el mensaje debe ser corto. Por ejemplo: “estoy bien, no te preocupes ya estoy camino a casa”.

Después del simulacro

Debido a que este año el Simulacro Multipeligro no implicará la movilización de personas, este ejercicio nacional se medirá a través de encuestas que se difundirán a través de las redes sociales (Twitter y Facebook) de Indeci.

“Antes, a través de los reportes de las municipalidades, de los gobiernos locales, recibíamos cómo era la respuesta de la población. Ahora estamos recurriendo a las redes sociales y por eso le pedimos a la población que respondan las encuestas después del simulacro. Si participaron, cómo lo hicieron. Esa información nos va a servir muchísimo para retroalimentar nuestros procesos”, anotó Yamasaki.

