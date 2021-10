Sigue estos pasos para hacer keratina casera de una manera más sencilla

Descubre cómo preparar keratina casera. (Foto: Pixabay)

La keratina es un producto muy famoso en la industria de la cosmética, por esto, muchos de los salones de belleza nunca prescinden de su uso y cada vez son más las mujeres que optar por alisar y nutrir el cabello con este tratamiento.

Esta se trata de una proteína natural que se encuentra en nuestro cabello y se encarga de dejarnos una melena brillosa, fuerte y con apariencia saludable. Además, tiene la función de crear una pared protectora que tiene la obligación de restringir la entrada de elementos contaminantes y nocivos, que alteran el desarrollo natural de nuestro pelo.

Las peluquerías normalmente ofrecen distintos tratamientos con este producto sumamente eficaz, como por ejemplo los distintos tipos de laceado, brasilero, japonés, etc. E incluso el conocido botox capilar. Dentro de los beneficios de la kertina, encontramos que reduce el frizz; brinda elasticidad; colabora en la recuperación de los nutrientes esenciales que va perdiendo el cabello a causa del tinte, la secadora, los malos hábitos alimenticios, entre otros y por ultimo, fortalece y nutre el cabello.

Si quieres saber cómo puedes hacer una keratina casera para alisar e hidratar tu cabello sin gastar mucho en tratamientos alternativos, aquí te decimos qué ingredientes necesitas y el paso a paso.

PREPARACIÓN

En primer lugar, necesitas es grenatina. En agua caliente, añade un sobre de esta y disuelvelo con una cuchara lentamente hasta obtener el resultado líquido. Luego, Posteriormente, incorpora aloe vera, aceite de argán, el vinagre de manzana y remueve hasta tener una consistencia pastosa, parecida a un gel. Finalmente, enfría a temperatura normal, para luego meter a la refrigeradora por unas horas.

Antes de aplicarte la mezcla en el cabello, debes asegurarte de que esté limpio, es recomendable aplicar doble o triple shampoo a la hora de lavarlo. Una vez hecho esto, divide y parte tu cabello en 4 puntos y comienza a echar el preparado a cada una de las divisiones hasta tener todo el cabello cubierto, esto hará que ninguna hebra capilar se quede sin el producto. Luego, deja la mascarilla hasta que seque por completo y finalmente, de manera opcional, puedes planchar el cabello para fijar mejor la mezcla o simplemente enjuaga con agua tibia.

TIPOS DE KERATINA

A excepción de la keratina brasileña, los tratamientos de keratina no alisan el cabello, sino que, consiguen un efecto antifrizz en el pelo que no dura tanto tiempo como la ya mencionada. Existen muchos tipos de keratina, los cuales no son tratamientos propiamente dichos, sino componentes utilizados para ellos. Estos son los más comunes:

Keratina sin formol

La keratina sin formol es un producto totalmente natural que no contiene formaldehídos, por lo que garantiza resultados mientras mantiene la salud del cabello. Antes de realizarte cualquier tratamiento de keratina, asegúrate de que se trata de un producto que no contenga formol.

Keratina con formol

El formol es una sustancia tóxica prohibida en tratamientos cosméticos si se encuentra en concentraciones superiores al 0.2%. Cuando comenzó el auge de los tratamientos con queratina, una gran mayoría contenía formol entre sus componentes. Es un alisador muy efectivo, ya que rompe los puentes cistínicos y consigue un alisado profundo del cabello.

Keratina hidrolizada

Se trata de un tipo de keratina utilizada en los tratamientos que reestructuran el cabello, ya que actúa como un acondicionador. Tiene la capacidad de regenerar los daños provocados en la cutícula a través de la hidratación. Le da un aspecto brillante al cabello. Su uso es recomendado en los cabellos especialmente resecos, con puntas quebradizas y débiles. Tiene una duración de entre 3 y 4 meses.

Keratina de chocolate

La keratina de chocolate es ideal para tratar rizos fuertes, ya que aporta peso al cabello y lo repara gracias a la acción del aceite de cacao. Sus antioxidantes naturales protegen el cabello y le aportan brillo.

Alisado brasileño

El alisado brasileño es uno de los más conocidos y eficaces, ya que consigue eliminar el 95 % del rizo protegiendo el cabello y aportándole nutrición y brillo. Puede considerarse de los únicos tratamientos de keratina que sí alisan el pelo. Tiene una duración de 3 a 5 meses.

Alisado japonés

Este alisado tiene una duración de pocas semanas, aunque elimina el rizo por completo. No se trata de un tratamiento de keratina, pero su método y composición está basado en la keratina tradicional y, con él, se consigue un pelo suave, fuerte y liso. Es uno de los alisados más controvertidos, ya que muchos de ellos contienen sustancias químicas que suelen ser agresivos con el cabello para conseguir el resultado liso perfecto.

Keratina alfa

Este tipo de keratina es la base principal de todos los tratamientos de keratina. Uno de sus componentes principales es la cisteína que sirve para aportar rigidez y resistencia al cabello. La keratina alfa elimina el rizo y aporta al cabello un aspecto suave, ofreciendo un alisado con una duración de 4 meses aproximadamente.

Keratina beta

La beta se usa para fabricar tratamientos alisadores con un efecto más suave. Se encuentra en la naturaleza, en las telas de araña, por ejemplo, y tiene capacidad de relajar el rizo y dejarlo más manejable. No obstante, no cuenta con el poder alisante de otros tratamientos.





