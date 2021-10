Shang-Chi en Disney Plus: cuándo se estrena en Premier Access

Estreno de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos en Disney Plus.

Últimas noticias de Marvel. Shang Chi, la primera película de super héroes que nacieron en la cultura asiática llegará próximamente a la plataforma streaming de Disney Plus, luego de que se estrenara por primera vez en las salas de cine el pasado setiembre del 2021, recaudado más de 300 millones de dólares en todo el mundo.

Con esta noticia, los fanáticos de las películas de Marvel podrán encontrar en la plataforma todas las producciones que se han estrenado hasta la fecha, las cuales estarán en su idioma original con subtítulos y con doblaje al español.

SHANG CHI: LA LEYENDA DE LOS DIEZ ANILLOS

Sinopsis: esta nueva película está protagonizada por Simu Liu como Shang-Chi, un nuevo súper héroe dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, quien debe enfrentarse al pasado que creía haber dejado atrás cuando se ve envuelto en la red de la misteriosa organización de los Diez Anillos. La película también está protagonizada por Tony Leung como Wenwu, Awkwafina como Katy, la amiga de Shang-Chi, y Michelle Yeoh como Jiang Nan, así como Fala Chen, Meng’er Zhang, Florian Munteanu y Ronny Chieng.

FICHA TÉCNICA

Dirigida por: Destin Daniel Cretton

Reparto de Shang Chi: Simu Liu, Awkwafina, Meng’er Zhang, Fala Chen, Florian Munteanu, Ronny Chieng, Michelle Yeoh, Tony Leung

¿CUÁNDO SE ESTRENA SHANG-CHI EN DISNEY PLUS?

Disney+ anunció que la película Shang-Chi y La Leyenda de Los Diez Anillos estará disponible en la plataforma streaming a partir del viernes 12 de noviembre del 2021 . Hasta el momento, no han confirmado si será un producto exclusivo del Premium Access.

Recordemos que un claro ejemplo fue el de Black Widow. La película se estrenó en las salas de cine y también en la página web con un precio especial y diferente al de la suscripción de los usuarios.

Estreno de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos en Disney Plus.

SOBRE LA PELÍCULA

Muestra increíbles escenas de acción con artes marciales, su alto impacto visual, y los elementos de humor y emoción que caracterizan a todas las películas de Marvel. Uno de los detalles importantes que que marca un hecho en la historia de la UCM al ser la primera historia ligada a la cultura asiática-estadounidense, con una colección de personajes, interpretados por talentosos actores y actrices de origen asiático.

“El problema central de Shang Chi radica en no saber quién es realmente. A lo largo de la película, debe aprender a ser dueño de cada parte de sí mismo. En su interior quedan residuos de los que no se ha ocupado, de las cosas traumáticas que le sucedieron cuando era niño. Esta historia es, en esencia, ver a un joven lidiar con sus problemas por primera vez. Debe mirar hacia adentro y entender que hay cosas negativas dentro de su historia, pero también hay muchas cosas positivas dentro de él“, explica Destin Daniel Cretton, director de la película.

ESTRENOS DE MARVEL PARA EL 2022

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - 25 de marzo de 2022

Thor: Love and Thunder - 6 de mayo de 2022

Black Panther 2 - 8 de julio de 2022

Captain Marvel 2 - 11 de noviembre de 2022

Ant-Man and the Wasp: Quantumania - 2022

SEGUIR LEYENDO