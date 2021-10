Epic Games: su exitoso videojuego ‘Fornite’ sería inspiración para realizar una película

Fornite. (foto: HobbyConsolas)

Parece que Epic Games quiere diversificar su negocio debido a los problemas legales que está teniendo con Google y Apple para llevar su juego Fortnite a miles de millones de dispositivos de forma rápida y sencilla, y parece que su próximo paso es lanzar una película basada en su popular juego.

Esto es lo siguiente después de que la compañía indicó que lanzaría una división de entretenimiento enfocada en “contenido de video con guiones”.

Personas que trabajan en la compañía y están enteradas de la situación pudieron dar algunas declaraciones: “Epic Games está estudiando la posibilidad de lanzar una división de entretenimiento centrada en la programación de vídeos con guiones”, señalaron. “El fabricante del exitoso videojuego Fortnite busca diversificarse en medio de batallas legales con Apple y Google que han perjudicado su capacidad de expansión en el mercado móvil”.

PRODUCCIÓN JUNTO CON LUCASFILMS

Eso sí, si llega a buen término, Epic Games lanzaría una película de Fortnite, que, según el medio, “también se discutió”. La experiencia en pantalla proviene de ex miembros de Lucasfilm que se unieron a la compañía este año.

Uno de ellos es el ex vicepresidente de producción física del estudio cinematográfico, Jason McGatlin. Anteriormente se desempeñó como productor ejecutivo en todas las películas actuales de Star Wars de Disney.

La propia y compleja historia de Fortnite ha abarcado hasta ahora más de una docena de temporadas, con eventos en vivo, escenas de corte y fragmentos de campaña cada vez más elaborados. También dio la bienvenida a un crossover canónico de Marvel en el videojuego y contó una parte de la historia a través de una serie de cómics oficial de Batman.

¿POR QUÉ FORNITE HA SIDO TAN EXITOSO?

¿Alguna vez se preguntó cómo Fortnite consiguió ser un juego tan viral? ¿O cómo es que se mantuvo a la vanguardia de los videojuegos de Battle Royale?

Fornite: temporada 8. (foto: GamerFocus)

- Gran visión

Los desarrolladores de Fortnite se dieron cuenta rápidamente de que su juego hizo todo lo necesario para ingresar a esta nueva categoría de ‘Battle Royale’. Dos meses después del lanzamiento del juego, abrieron el modo de juego y los resultados llegaron al instante.

- Jugabilidad

Si bien la jugabilidad de Fortnite no es algo que no hayamos visto en otros juegos, este juego tiene todas las características necesarias para aprovechar al máximo el modo de juego Battle Royale. La capacidad de construir y destruir le dio al usuario una sensación de total libertad. No habías visto eso antes en este género.

- Pocos requisitos

Aunque las especificaciones de su computadora tienen que ser bastante altas en estos días, inicialmente no lo eran. Casi cualquier persona con una computadora de rango medio podría permitirse jugar este juego con una gran cantidad de FPS. Aunque eso sí, era necesario mantener los gráficos al mínimo. Como resultado, muchas personas de la comunidad han podido disfrutar de este videojuego desde sus inicios.

- Evolución

Gran parte del éxito de este videojuego se debe a que está en constante evolución. Los desarrolladores han escuchado y ajustado las características del juego para satisfacer las necesidades de los jugadores. Debido a esto, Fortnite se convirtió en el rey de Batlle Royale, dejando muy atrás a sus competidores directos.

- Publicidad

A pesar de que Fortnite es ‘Free To Play’, es uno de los juegos que más dinero ha ingresado en estos últimos 10 años. Esto se debe a la gran publicidad que ha hecho el equipo de Epic Games. Añadido a esto, estos han sabido retribuir a todos los creadores de contenido autónomos. Por consiguiente, Fortnite siempre se ha mantenido en el top de popularidad.

