Prueba el test que te revelará si eres una persona obstinada

Hoy en día, muchos internautas optan por hacerse las pruebas de personalidad que circulan en redes sociales como Facebook, Twitter e incluso Instagram, porque saben que son capaces de demostrar quiénes son en realidad. Exactamente, en esta nota te presentamos una prueba psicológica que se ha vuelto viral durante las últimas horas, que te demuestra si eres una persona obstinada o ‘terca’.

Para participar en esta prueba viral, todo lo que tienes que hacer es responder primero lo que ves en la imagen. Pero, tienes que realizarlo con mucha honestidad, pues de esta forma el test será mucho más preciso y te llevarás más de una sorpresa.

Su respuesta le dará información relevante sobre quién es usted. En la ilustración solo hay dos opciones posibles: un zorro y un conejo. Recuerde que cada alternativa en esta prueba de personalidad tiene un significado diferente. Todo dicho, ¡anímate a hacerlo!

¿Quieres saber qué muestra sobre ti? Todo lo que tienes que hacer es mirar el dibujo y prestar atención a lo que llama tu atención a primera vista. Allí están todas las respuestas.

Es importante señalar que esta prueba sigue siendo un juego para relajarse y que los resultados no tienen validez científica.

- Zorro: Lo que te distingue es que eres una persona extremadamente positiva. Les gusta ver el lado bueno a todo y rara vez te fijas en el vaso medio vacío. Sabes muy bien que no siempre te pasa lo mejor, pero intentas aprender de todas las experiencias. Tienes un corazón muy noble y puro. Nunca harías nada para dañar a otros. Consideran fundamental que se respete la autonomía y la libertad de cada individuo en todas las relaciones humanas. No les gusta discutir y prefieren mantenerse alejados de las personas negativas.

- Conejo: Te caracterizas por tu gran objetividad. Son muy inteligentes y muy rápidos para resolver imprevistos. Tu círculo más cercano acudirá a ti en busca de los mejores consejos. No le tienes miedo a nada y siempre vas al frente, sin importar las consecuencias. Cuando algo le viene a la mente, nadie puede cambiar de opinión. Eres obstinado y terco. No te gusta cometer errores y cuando lo haces es muy difícil que veas tu error. Lo que te distingue es que eres muy detallista y responsable en todo lo que haces.

ORIGEN DE LOS TEST DE PERSONALIDAD

La psicología de los tests ha desarrollado las premisas de los procedimientos teóricos para el registro de cualidades psíquicas, que en parte han mantenido su vigencia hasta la actualidad. El reconocido psicólogo Cattel Mckeen (1890) es reconocido como el fundador de las pruebas diagnósticas, ya que con su libro ‘Mental Tests and Measurements’ es quien ha tenido una mayor influencia en el desarrollo de métodos.

Cattell, quien también introdujo el concepto de ‘testing’, quiso registrar toda la personalidad mediante una serie de 10 experimentos sencillos, fuerza de la mano derecha e izquierda mediante el dinamómetro, velocidad de reacción a estímulos tonales, velocidad asociativa en la denominación de 10 colores, etc. Estos experimentos y las numerosas investigaciones de sus alumnos relacionados con ellos no fueron muy fructíferos ya que se basaron en una concepción muy primitiva de la psique humana. Cada cualidad individual de la persona se examina de forma aislada, pero lo que se examina no es adecuado para representar la unicidad individual de la personalidad o para representar uno de sus aspectos esenciales.

Se entiende que en la época del predominio en psicología de las representaciones elementales, el registro psicodiagnóstico de la individualidad del hombre tenía como objetivo el examen y acumulación de funciones elementales aisladas.

