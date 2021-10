Paolo Guerrero habría pedido salir del Internacional por temas personales

El delantero peruano culmina su contrato este 2021. (Foto: Internacional).

Paolo Guerrero habría pedido reunirse con los directivos del Internacional para acordar su salida según la prensa brasileña. El atacante nacional dejó saber en la conferencia de prensa después del triunfo de la Selección peruana frente a Chile que su rodilla no lo dejaba jugar. Sin duda alguna, sería uno de los factores para que el ‘Depredador’ solicite su desvinculación.

Las redes sociales se alborotaron tras la información que compartió Carlos Lacerda, periodista brasilero que sigue al club ‘colorado’. “ El Internacional comunica que el atleta Guerrero pidió una reunión para tratar de asuntos personales. El equipo del club y el jugador están reunidos para tratar la relación contractual de forma amigable” , publicó en su cuenta de Twitter.

Posteriormente, confirmó que el capitán de la ‘blanquirroja’ pidió salir del equipo dirigido por Diego Aguirre y que la oficialización de su salida por parte del club solo sería cuestión de horas.

Según Lacerda, Paolo Guerrero también estaría molesto por la cantidad de dinero que ganaba en el elenco ‘garoto’ y que no sería la primera vez que hay una disputa por el tema salarial. “El Internacional tiene que resolver bien esta historia para que no pague más por el jugador. Desde mi parecer, él sale de manera desagradecida. Es la segunda vez que está reclamando por el salario”.

El goleador de la ‘bicolor’ no está en su mejor momento. No ha podido superar su lesión de la rodilla y así lo hizo notar en el clásico del Pacífico. Tuvo que ser reemplazado por Jefferson Farfán y en conferencia de prensa manifestó su sinsabor. “¿Cuánto me falta para que vuelva a mi nivel? Primero resolver el problema de mi rodilla que parece que no me quiere dejar jugar”, señaló el ‘9′.

Guerrero llegó a tienda ‘colorada’ en el 2018, tras su paso por Flamengo. El atacante marcó 32 goles en los 72 partidos que disputó entre Brasileirao, Copa Libertadores y otras competiciones.

RUMORES DE LA SALIDA DEL ‘DEPREDADOR’

“Las pruebas de Diego Aguirre también forman parte de la planificación para la temporada 2022. Algunos jugadores de la actual plantilla no se quedarán hasta el año que viene. No se espera que el portero Marcelo Lomba, el defensa Lucas Ribeiro, los laterales Sarávia y Moisés, el mediocampista defensivo Rodrigo Lindoso y el delantero centro Paolo Guerrero permanezcan en 2022 ″, se puede leer en una reciente nota del medio Goal de Brasil.

“Incluso si Paolo Guerrero acepta una reducción de salario, es difícil reducir el salario en Brasil, hay una legislación laboral muy dura en relación a esto” , dijo un ejecutivo del Internacional, Paulo Bracks, en una reciente entrevista. La continuidad del exdelantero del Hamburgo de Alemania parece muy complicada por donde se le vea.





LESIÓN DE GUERRERO

En la postal publicada no se confirma la razón de su desconvocatoria de la blanquirroja, pero en el partido ante los ‘mapochos’ sufrió un estirón cuando se disputaba el primer tiempo en el estadio Nacional. El ‘Depredador’ luchó con tres jugadores de Chile, Erick Pulgar, Gary Medel y Charles Aránguiz, y en el intento de ganar la pelota se resbaló y se exigió demasiado.

Paolo Guerrero continuó en el partido, pero con algunas molestias. El nueve se fue cambiado en el segundo tiempo del cotejo, cuando la bicolor vencía parcialmente con gol de Christian Cueva. A los dos minutos de su salida y con Jefferson Farfán en la cancha, Perú encontró el 2-0 final a través de Sergio Peña, que le permitió sumar tres puntos.

Recordemos que el goleador de la Selección Peruana se recuperó en julio de una lesión complicada en la rodilla, la cual lo alejó de las canchas por cuatro meses. El peruano ofensivo volvió a disputar 90 minutos recién en el duelo ante Uruguay, donde empatamos 1-1. En el Internacional ha sido considerado normalmente por 45 minutos y anotó cuatro goles en el mes de agosto.

