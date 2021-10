La plataforma streaming Netflix presenta una serie de herramientas y trucos para que sus usuarios tengan una experiencia única viendo los contenidos en su catálogo exclusivo. Entre ellos se encuentra la sección de ficción asiática, donde podremos encontrar doramas, películas y series coreanas que son tendencia en todo el mundo; y que son recomendadas para ti.

Si no sabes por dónde empezar, aquí te enseñamos los códigos de Netflix para que encuentres el catálogo de Corea del Sur en la plataforma.

¿CÓMO VER DORAMAS EN NETFLIX?

Si eres usuario de la plataforma, debes acceder a tu cuenta y ver todos los contenidos que ofrecen en la sección de series, películas y novedades populares.

Otra de las opciones directas es escribiendo en el buscador (lupa) el título de la ficción que quieres ver o “dramas coreanos”. Una de las alternativas es con el código 2638104, que te llevará automáticamente al catálogo de series coreanas.

Netflix: códigos de nuevos lanzamientos

81473182 El amor es como el chachacha

80990381 Mudanzas al cielo

81435649 Aun así

81403973 Es mío

81365087 Vincenzo

81413647 Facultad de derecho

81280917 El cazadertores

81397558 El mito de sísifo

81443941 Los chicos del bádminton

81354739 Un amor tan hermoso

Netflix: códigos para ver doramas, películas y series coreanas

Netflix: códigos de tendencias

81267632 Extraños del infierno

81205849 Hotel del luna

81243992 Está bien no estar bien

81159258 Aterrizaje de emergencia a tu corazón

81166978 Bring it on, ghost

81167101 Sálvame

81205775 Touch your heart

81045349 El amor es un capítulo aparte

81267743 La esposa que conozco

81040344 El juego del calamar

81008021 Holo, mi amor

81026700 Mi primer amor de verdad

81260283 El rey

81276344 Dodosolsollalasol

80200575 Alice in borderland

80990668 Extracurricular

70213130 Boys over flowers

81033650 Herederos

Netflix: códigos para ver películas coreanas

81165326 La frecuencia del amor

81342504 Noche en el paraíso

81413901 Dulce y amargo

80226357 Tha chase

80223050 Olvidado

81266458 Tiempo de caza

81342505 El teléfono

81026705 Alta sociedad

81094067 Barrenderos espaciales

80226234 Lluvia de acero

80226424 Psychokinesis

80236133 The orug king

80158750 Sueño lúcido

80158577 Pandora

81221938 Parásitos

70059029 El huésped

81397897 La melodía de tu corazón

81240831 #VIVO

81015498 Burning

81312457 Kingdom

80117824 Estación zombie

81295067 Estación zombie 2

81307048 Goedam

¿NETFLIX TIENE PRUEBA GRATIS?

Netflix no ofrece pruebas gratis, pero tienes la libertad de cambiar de plan o cancelar el servicio online en cualquier momento si decides que la plataforma no es para ti. No hay contratos, cargos por cancelación ni compromisos.

PLANES Y PRECIOS DE NETFLIX

Netflix ofrece varios planes para que elijas el más adecuado. El plan que elijas determinará la cantidad de dispositivos en los que puedes ver Netflix al mismo tiempo. Conoce el costo mensual en soles peruanos:

Básico PEN 24,90

Estándar PEN 34,90

Premium PEN 44,90

¿CÓMO VER NETFLIX EN TU TV?

Para ver Netflix en tu TV, necesitas un dispositivo con la aplicación, la cual está disponible en muchos Smart TV, consolas de juegos, decodificadores y reproductores de Blu-ray.

Si tienes un TV listo para la aplicación, la verás la aplicación en el menú principal o la pantalla de inicio.

Si el TV tiene una tienda de aplicaciones donde puedes descargar aplicaciones nuevas, busca Netflix para ver si la aplicación está disponible.

Si el TV no tiene la aplicación, puedes usar un reproductor multimedia o un dispositivo móvil para ver Netflix en el TV.

