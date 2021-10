Argentina jugará con cuidado ante Perú: Estos jugadores están en capilla y se perderían el clásico ante Brasil de noviembre

(Foto: EFE)

Perú y Argentina se volverán a medir en lo que será el último partido de la fecha triple de las Eliminatorias. La ‘bicolor’ enfrentará en Buenos Aires a una selección con muchos jugadores en capilla. Si bien el elenco de Scaloni no acumuló ninguna tarjeta amarilla frente a Uruguay, podría sumar ausencias de cara al clásico con Brasil en noviembre.

Los ‘che’ saldrán con mucho cuidado este jueves para afrontar a la selección de Ricardo Gareca en el Monumental de Núñez. Debido a que, sus titulares están advertidos que al recibir una amonestación no estarían en el próximo partido para recibir al equipo de ‘Tite’. Entre esa lista figuran los nombres de Giovani Lo Celso, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez.

Asimismo, sus piezas de recambio también están en capilla. German Pezella y Nicolás Tagliafico que alinearon frente a los ‘charruas’. Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel y Exequiel Palacios completan el listado. Es por ello que, el seleccionador argentino podría preparar variantes pensando en la siguiente fecha.

(Foto: Marca)

AUSENTES PERUANOS

Aunque la ‘blanquirroja’ no tiene suspendidos por tarjetas amarillas, presentará seis bajas en total por lesiones.

En primer lugar, André Carrillo no pudo viajar a Buenos Aires como se planteó en un principio. El comando técnico del ‘Tigre’ había decidido que el volante peruano no participe en los partidos frente a Chile y Bolivia, con el fin de recuperarse para el último encuentro de la fecha triple. Desafortunadamente, su lesión no evolucionó de forma positiva y en las próximas horas su desconvocatoria sería anunciada.

La ‘Culebra’ se sumó a la lista de ausentes, que estaba conformada por Raúl Ruidíaz, Paolo Guerrero, Edison Flores, Renato Tapia y Yordy Reyna.

Paolo Guerrero terminó adolorido tras disputa con Erick Pulgar, Gary Medel y Charles Aránguiz. (Foto: Getty Images).

CANALES DONDE VER EL PERÚ VS ARGENTINA

Movistar Deportes (cable) y América TV (señal abierta) serán los encargados de transmitir el cotejo para el país ‘incaico’. TyC Sports y TV pública hará lo suyo para Argentina. También puedes seguir todas las incidencias en Infobae Perú: previas, goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.

CÓMO VER LATINA TV EN VIVO PARA EL PERÚ VS. ARGENTINA

Latina es el canal que transmitirá el partido de Perú en esta fecha de Eliminatorias Qatar 2022. Para ver la señal EN VIVO puedes conectarte desde cualquier parte del mundo siguiendo estos pasos:

- Página web: Para ver Latina en vivo basta con que visites www.latina.pe/tvenvivo o hagas clic en el botón “vivo” que está en la parte superior derecha de la página.

- App Latina: Descárgala para tu dispositivo .Android o iOS.

¿CÓMO VER MOVISTAR PLAY?

Es una plataforma sin costo adicional para clientes de Movistar: televisión, internet fijo y celulares. Ofrecen el servicio de streaming que incluye canales en vivo y un amplio catálogo de películas y series. También tiene contenido infantil, entre otros. Puedes descargar la app en celulares o vía web en computadoras.

- Movistar Play en TV: Si tienes un smart Tv descárgate el aplicativo en tu televisor, coloca tu email y contraseña de registro en el sistema y ya podrás ver todo su contenido

- Movistar Play en web: Ingresa a https://www.movistarplay.com.pe/. Si eres usuario de esta compañía coloca tu email y tu contraseña para iniciar sesión y disfrutar de la plataforma.

- Movistar Play en iOS y Android: Puedes descargarte el aplicativo desde las diferentes sistemas de telefonía o tablet. Ingresa a Play Store o Apple Store y busca Movistar Play. Al igual que en tu smart Tv, registra tu email y tu contraseña y podrás ingresar.

TODOS LOS PARTIDOS QUE LE FALTAN A PERÚ

Argentina vs Perú: 14 de octubre de 2021

Perú vs Bolivia: 11 de noviembre de 2021

Venezuela vs Perú: 16 de noviembre de 2021

Colombia vs Perú: 27 de enero 2022

Perú vs Ecuador: 1 de febrero de 2022

Uruguay vs Perú: 24 de marzo de 2022

Perú vs Paraguay: 29 de marzo de 2022

