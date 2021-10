Aníbal Torres: “Si el pueblo quiere una nueva Constitución, se dará, si no quiere no habrá”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, afirmó que la Constitución del Perú no puede ser modificada con una ley ordinaria interpretativa, auténtica o de desarrollo.

Al participar en el V Congreso Internacional y Regional de Ciencia Política organizado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, subrayó que todo cambio a la Carta Magna se hace con una ley Constitucional.

“La Constitución no se puede modificar con una ley ordinaria interpretativa, auténtica o de desarrollo, sino con una ley constitucional. Se tiene que hacer conforma al artículo 206 de la Constitución”, expresó.

Durante su discurso, el ministro resaltó que una de las principales problemáticas del país es la corrupción “y si no la combatimos, no habrá desarrollo en ninguna actividad”, remarcó.

“La pregunta que se debate actualmente es si es posible o no una nueva Constitución. Si el pueblo quiere una nueva Constitución, se dará, si no quiere no habrá”, agregó.