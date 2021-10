Precio del dólar continúa a la baja al cierre de la jornada este lunes 11 de octubre

El denominado "dólar blue" (mercado informal minorista) avanzó este miércoles 3,50 pesos y cerró a 187 pesos para la venta. Fotografía de archivo. EFE/Rayner Peña R.

El tipo de cambio del dólar cerró este lunes 11 de setiembre del 2021 ligeramente a la baja, en el inicio de una semana bastante menos crispada en el plano político. El precio del dólar se ubicó en S/ 4.073 en el mercado interbancario, informó el Banco Central de Reserva (BCR). Es decir, un retroceso de 0.52% frente al cierre del viernes de la semana pasada.

El BCR también indicó que en la jornada se colocaron Swap Cambiario a la venta por S/ 100 millones a 9 meses, a una tasa promedio de 0,53 por ciento. Además, se dio a conocer el resultado de la subasta de Depósitos Overnight por S/ 14,000 millones a una tasa de interés promedio de 1,49%.

En cuanto al mercado paralelo, en las principales casas de cambio el precio del dólar se encontraba a S/ 4.05 (compra) y S/ 4.09 (venta) . Esto según información obtenida en el portal cuantoestaeldolar.pe. Este mismo sitió reportó que en las casas de cambio virtuales los precios fluctúan entre S/ 4.06 y / 4.072 la compra y entre S/ 4.08 y S/ 4.10 la venta.

Esta semana hay un clima mucho menos tenso que las semanas anteriores, debido a la renovación del gabinete ministerial, principal motivo de críticas desde el Congreso de la República. La premier Mirtha Vásquez se alista a buscar la confianza del gabinete en el Legislativo.

Qué hace si sube o baja el dólar

Si estás pensando en comprar dólares o estás en pleno proceso de compra y la coyuntura es impactada por incidencias y golpea su precio, hay que tomas precauciones. “Ante una coyuntura tan cambiante, es inevitable que surjan casos excepcionales, no obstante, es importante tener en claro nuestros objetivos, el porqué de la compra y nuestra economía por supuesto. De esta manera, podremos tomar una decisión más sensata y de acuerdo a nuestra realidad”, comenta Edson Campaña, CEO de Securex Perú.

Bajo ese contexto, explicó interrogantes más comunes que se plantean los usuarios a la hora de comprar dólares en un contexto político complejo.

1. ¿Debería alarmarme ante la notoria alza del dólar?: Antes de preocuparnos, mantengamos la calma. Recordemos que estamos en un nuevo gobierno por lo los cambios son parte del pan de cada día, no obstante, revisemos de manera constante lo que dicen las plataformas de compra y venta de dólares y veamos sus últimos movimientos. “Si el dólar continúa subiendo, no alcanzará picos tan altos pues aún existe confianza en nuestra moneda local y ello podemos confirmarlo por la cantidad de cuentas y deudas en soles”, añade Campaña.

2. ¿Qué tan rápido afectará a la tasa de cambio?: El efecto es inmediato y no importa si es mañana o tarde. La coyuntura definitivamente es uno de los elementos de peso en el mercado de divisas por lo que es importante siempre estar alertas al contexto peruano. Por ejemplo, ante los últimos sucesos del día de ayer, el dólar comenzó a bajar. Inclusive, continuaremos sintiendo el efecto en el dólar durante los próximos días.

3. ¿Comprar o esperar?: Para comprar o vender dólares a un buen precio, es necesario estar al pendiente y ver los últimos movimientos en los días previos. Si ya estás por comprar y, sucede un imprevisto como los últimos acontecimientos, se recomienda tomar una pausa y esperar un poco. Lo más probable es que el dólar baje y probablemente seguirá bajando en los próximos días. No obstante, en caso exista alguna emergencia de por medio, no dude en comprar pues tener dólares siempre es necesario. “No se recomienda comprar en dólares si es que sacrificará sus ahorros personales, la idea es que los dólares representen una mejora, no lo contrario”, agrega el especialista.

4. ¿A qué hora es la mejor hora para comprar dólares?: En el mundo de las divisas existe un término bastante conocido, el del mercado intercambiario. Mientras esté abierto, por lo general entre las 9 am y la 1 pm de lunes a viernes se puede realizar transacciones. “Recomendamos realizar estas operaciones antes del horario de cierre pues se encontrará un precio estable. Muchas veces sucede que pasados los horarios previamente mencionados, la tasa de cambio varió”, indica Campaña.

VELARDE AL FRENTE DEL BCR

El presidente Pedro Castillo, anunció la semana pasada que Julio Velarde, uno de los jefes de bancos centrales con más años de servicio en América Latina, continuará en el cargo, en una medida que probablemente tranquilizará a los inversionistas dado su historial de salvaguardar un fuerte crecimiento y lograr una baja inflación.

El anuncio de Castillo se produce tras un cambio de gabinete el miércoles por la noche, que reemplazó al primer ministro de extrema izquierda, Guido Bellido, por una opción más convencional, la expresidenta del Congreso Mirtha Vásquez, en un intento por mejorar las relaciones con los legisladores. Los activos peruanos subieron de forma generalizada el jueves.

El jueves, el banco central de Perú, al mando de Velarde, subió su tasa clave por tercer mes consecutivo al 1,5% después de que la inflación alcanzara el nivel más alto en 12 años y la volatilidad política hiciera tambalear la moneda. Al igual que otros bancos centrales de América Latina que manejan metas de inflación, el Banco Central de Reserva del Perú está luchando contra una inflación que supera el objetivo establecido, la cual ha sido impulsada por la demanda reprimida de los consumidores a medida que las economías se reabren.

Paralelamente, Castillo nombró a los economistas Roxana Barrantes, José Távara y Germán Alarco como miembros del directorio del banco, según anunció el presidente en su cuenta de Twitter.

La composición del directorio fue un factor importante para que Velarde permaneciera en el cargo, ya que había dejado en claro en una conferencia de prensa el mes pasado que no quería conflictos entre los responsables de la política.

De los miembros anunciados por Castillo, Alarco puede convertirse en una voz disidente. Alarco trabajó en el banco central a principios de la década de 1990, ha sido viceministro de economía y miembro del directorio de Petroperú. Considerado un economista heterodoxo, propuso “cambiar el estatuto social del banco central” en una entrevista con la revista Ideele.

Távara, profesor de la Universidad Católica del Perú, es considerado un economista de centro izquierda. Se ha manifestado en contra de la concentración del mercado en declaraciones a los medios de comunicación.

Barrantes, quien también trabaja en la Universidad Católica del Perú, es un economista de centro que ha sido asesor del Ministerio de Energía y Minas.

La composición completa del directorio será determinada por el Congreso, que deberá nombrar a otros tres miembros en los próximos días.

