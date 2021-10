Reinas del Show: Milena Zárate queda elimina del reality de Gisela Valcárcel

Milena Zárate queda fuera de Reinas del Show. (Foto: América TV)

Milena Zárate quedó fuera de Reinas del Show este sábado 9 de octubre. Tras medir fuerzas con Vania Bludau y Diana Sánchez, el jurado decidió eliminar a la colombiana, quien fue despedida en medio de aplausos.

“Agradezco de todo corazón por este tiempo, por este espacio, he aprendido muchas cosas. Me he esforzado para estar al nivel de todas. Te agradezco por esta oportunidad (Gisela), me voy triste, sé que he dado todo de mi. Gracias a todos los que me han apoyado”, indicó muy apenada.

Las integrantes de Reinas del Show deleitaron en la pista de baile en medio de nuevas reglas y protocolos de bioseguridad. Ella bailaron sin tocarse con sus parejas.

Como se recuerda, Gisela Valcárcel suspendió el programa del 2 de octubre tras confirmar varios casos de COVID-19 en la producción. Ante una reestructuración, el programa regresó este sábado en medio de gran expectativa y con nuevas reglas.

¿POR QUÉ SE CANCELÓ REINAS DEL SHOW?

Gisela Valcárcel apareció este sábado 2 de octubre en Reinas del Show para anunciar que la quinta gala fue suspendida debido a una ola de contagios en el canal.

Con una blusa blanca y semblante serio, la popular ‘Señito’ explicó que GV Producciones y América TV tomaron la decisión de no salir al aire para cuidar la salud de sus colaboradores.

“Lo primero es el humano, aunque a veces cuando se hace televisión se debe de pensar como empresa también. Las empresas están hechas por humanos y en nuestra empresa lo más importante somos nosotros, cada uno de los que hacemos el show”, acotó la conductora.

