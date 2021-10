Reinas del Show: Gabriela Herrera se cobra su revancha y vence a Isabel Acevedo

Gabriela Herrera vence a Isabel Acevedo en el duelo de revancha. (Foto: Captura TV)

Gabriela Herrera es una de las concursantes favoritas para llevarse la corona de Reinas del Show. La joven tiktoker compite de igual a igual con Isabel Acevedo, quien tiene bastante experiencia en realities de baile.

En la gala número 4 del programa de Gisela Valcárcel, ambas concursantes se enfrentaron en un versus de bachata, saliendo victoriosa la popular ‘Chabelita’. Esto provocó que Herrera pida su revancha, pues aseguró que no estaba al 100 %.

Asimismo, se presentó en el programa América Hoy para contar que se venía arrastrando una lesión en el pie, algo que no la dejaba competir con total normalidad.

“Esperen, yo tengo una queja con Armando (productor de Reinas del show). Tú sabías que estaba mal del pie y no estaba en mi 100% para hacer un versus . Me ha puesto en versus con Milena, Diana, Isabel ¿otro más? Hay varias en la competencia para ponerlas en versus”, dijo.

Ante sus reclamos, la producción de Reinas del Show decidió darle una nueva oportunidad y se volvió a medir ante Isabel Acevedo en la gala 5, donde sorprendió al jurado y salió finalmente ganadora.

GABRIELA HERRERA RESPONDE A MAGALY MEDINA

Gabriela Herrera enfureció con Magaly Medina por decir que su carrera artística hasta le fecha no ha logrado despegar, pues pese a que lleva mucho tiempo en el medio artístico, casi nadie la conoce.

“Me sorprendió que se tomaran el tiempo de hablar de mí, pues no soy el tipo de personajes que suele satisfacer el morbo de su programa. Su reportera dijo que paso desapercibida, qué lástima tener que recibir ese tipo de comentarios, cuando lo único que he hecho es trabajar desde niña para tener una carrera limpia y dar paso a par sin necesidad de escándalos, pero al parecer eso no es suficiente”, dijo.

¿QUÉ DECÍA EL INFORME DE MAGALY TV LA FIRME?

En el espacio dirigido por Magaly Medina realizó un informe acerca de la trayectoria de Gabriela Herrera en el rubro artístico peruano. Pese a que la voz en off aseguró que “talento no le falta”, también tuvo duras críticas hacia ella.

Además, aseguró que su incursión en la música fue un “fracaso total”. “Gabriela se alucina tiktoker y esta faceta le dio la oportunidad de participar en la competencia de esta categoría en Esto es guerra, porque por resistencia física en los juegos no la llamaron”, precisó.

GABRIELA HERRERA NO TIENE ROMANCE CON FUTBOLISTAS

Gabriela Herrera, 20 años, aseguró que su prioridad es su carrera artística y descarta tener relaciones sentimentales por el momento. Asimismo, indicó que ha recibido propuestas de futbolistas, pero los ha rechazado.

“Una vez hablé con uno de ellos porque un amigo de él estaba en el canal y me preguntó si podía saludar a su amigo por videollamada. Cuando me lo pasó, me di cuenta de que era un futbolista de la selección peruana. También desde otros países empezaron a escribirme por el Instagram, pero ni les respondo”, contó.

SEGUIR LEYENDO: