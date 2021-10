Marcos López tras la derrota frente a Bolivia: “Vamos a Argentina por los tres puntos”

Bolivia's Leonel Justiniano (L) and Peru's Marcos Lopez (R) vie for the ball during their South American qualification football match for the FIFA World Cup Qatar 2022 at the Hernando Siles stadium in La Paz, on October 10, 2021. (Photo by Martin Alipaz / POOL / AFP)

La Selección peruana no pudo en La Paz y cayó por la mínima frente a Bolivia por las Eliminatorias. El elenco de Ricardo Gareca no logró su objetivo de sumar de visita y sigue con la racha de no ganar en tierras bolivianas. Pero, aún queda un partido por esta fecha triple frente a Argentina y Marcos López sabe que se necesita ganar para seguir con el sueño intacto de ir a la Copa de Mundo.

“Tenemos las condiciones para sumar en cualquier cancha y ahora vamos a Argentina por los tres puntos. Esa es la mentalidad de todos los jugadores que representan a la Selección peruana” , señaló el lateral izquierdo.

El jugador del San Jose Earthquakes, además, se refirió a lo difícil que es jugar en el estadio Olímpico Hernando Siles por la altura y el rendimiento del ‘equipo de todos’. “No te permite jugar como quieres. Bolivia en la de ellos, nosotros tuvimos más el control del juego. Construimos jugadas, tuvimos ocasiones claras de gol y ellos también pero mediante pases largos” , concluyó el peruano.

PERÚ VS BOLIVIA

Bolivia logró el 1-0 ante Perú en el Estadio Hernando Siles de La Paz por la fecha 5 de las Eliminatorias Qatar 2022. Esto con gol del delantero boliviano Ramiro Vaca, que tenía poco tiempo en el terreno de juego. La defensa de Ricardo Gareca no rechazó con claridad y provocó el primero del local.

Pasó a los 82′ de la parte final del encuentro. Christian Cueva perdió una pelota, el rival atacó por el sector derecho del campo y todo terminó en gol de Bolivia. Ramiro Vaca se encargó a de abrir el marcador para los ‘verdes’ por Clasificatorias.

Alexander Callens rechazó el remate de Marcelo Martins, pero la pelota le quedó a Ramiro Vaca por el borde del área peruana. El futbolista de Beerschot de Bélgica sacó un potente remate y venció el arco de Pedro Gallese, que poco pudo hacer en la jugada.

El marcador no se movió más y Bolivia terminó ganando el cotejo a Perú. Los ‘altiplánicos’ jugaron con 10 hombres desde el minuto 75′ por expulsión de Henry Vaca. Dura derrota para el equipo de Ricardo Gareca. Ahora va a todo con Argentina de visita.

Bolivia's Carmelo Algaranaz (C) and Peru's Christian Ramos (L) vie for the ball during their South American qualification football match for the FIFA World Cup Qatar 2022 at the Hernando Siles stadium in La Paz, on October 10, 2021. (Photo by Martin Alipaz / POOL / AFP)

PERÚ EN LA TABLA DE POSICIONES

Con este resultado, Perú se mantiene con 11 puntos en el séptimo lugar de la tabla, que lidera Brasil con 27 unidades. ‘La Verde’ escaló al octavo lugar con 9 puntos, aunque con pocas oportunidades de pelear la clasificación. Ahora la ‘bicolor’ se enfrentará este jueves 14 a Argentina en Buenos Aires.

JORNADA 12 - JUEVES 14 DE OCTUBRE

Bolivia vs. Paraguay (3:00 p. m.)

Colombia vs. Ecuador (4:00 p. m.)

Argentina vs. Perú (6:30 p. m.)

Chile vs. Venezuela (7:00 p. m.)

Brasil vs. Uruguay (7:30 p. m.)

PERÚ VS ARGENTINA

Movistar Deportes (cable) y América TV (señal abierta) serán los encargados de transmitir el cotejo para el país ‘incaico’. TyC Sports y TV pública hará lo suyo para Argentina. También puedes seguir todas las incidencias en Infobae Perú: previas, goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.

La última vez que Perú y Argentina se vieron las caras por Eliminatorias, el cuadro de Lionel Scaloni se impuso 2-0 en Lima con goles de Nicolás González y Lautaro Martínez. ¿Y en Buenos Aires? Fue un 0-0 con gran actuación del portero Pedro Gallese (Eliminatorias rumbo a Rusia 2018).

André Carrillo se mide ante De Paul por las Eliminatorias Qatar 2022 en el estadio Nacional.

