Flavia Laos llamó a Patricio Parodi para pedirle ayuda: “No puede decirme que no”

Flavia Laos regresó al Perú tras haber trabajado durante varios meses en Estados Unidos. La modelo ha decidido relanzar el negocio que tenía junto a su padre, por lo que necesita que hacerle publicidad.

La actriz llegó al programa En boca de todos para dar a conocer de qué trata el producto que ofrece. Ella lanzó algunas promociones para que la gente adquiera los diferentes paquetes que tiene “Comunidad Fit”.

Fue en ese momento que Ricardo Rondón le consultó si era verdad que Patricio Parodi la iba a ayudar con la promoción de su emprendimiento. “¿Es verdad que el ‘Pato’ Parodi va ayudar a promocionar estos paquetes que estás vendiendo?” , consultó el conductor.

Lejos de sentirse avergonzada o desmentir que entre ella y el integrante de Esto es Guerra hay comunicación, la modelo señaló que el chico reality ya se ofreció a ayudarla con la promoción de este producto.

“Claro. Ya hablé con él, le pedí que me grabe un video, promoción, todo”, fue el mensaje que dio Flavia Laos. Asimismo, la actriz dejó en claro que pese a que no mantiene una relación con Patricio Parodi, ellos son amigos. “Si claro, nosotros somos amigos. Me dijo que por supuesto que sí, ¡cómo me va a decir que no!” , sentenció.

Por su parte los conductores del magazine de América Televisión felicitaron a la expareja, asegurando que tener una amistad luego de su ruptura es una muestra de madurez por parte de los dos.

FLAVIA LAOS ANUNCIA EL FIN DE SU RELACIÓN CON PATRICIO PARODI

Tras varias semanas de especulaciones sobre una posible ruptura, fue la misma Flavia Laos la que dio a conocer que su relación con el chico reality había llegado a su fin, esto ante los rumores de un acercamiento entre Patricio Parodi y Luciana Fuster.

“ Si, claro (ya terminamos). Estamos solteros, confirmadísimo, cada uno por su lado, yo le deseo lo mejor . Y sobre Rosángela (quien es una de las primera que habló de la ruptura) o sea lo que este pasando, la verdad es que no quiero comentar al respecto porque no me incumbe. Estoy haciendo mi vida me ven feliz y estoy tranquila”, indicó.

EVITÓ HABLAR SOBRE LUCIANA FUSTER

Flavia Laos siempre se ha mostrado esquiva al momento de hablar sobre Luciana Fuster. La modelo aseguró que ella se encuentra enfocada en sus proyectos personales, por lo resta importancia a lo que pueda hacer su expareja con la chica reality.

“ ¿Sobre una posible relación entre Patricio y Luciana? No puedo opinar nada, cada uno tienes derecho a hacer su vida , es lo único que te puedo decir, yo hago mi vida él la suya”, acotó.

ENFOCADA EN SU CARRERA

La joven continúa desarrollando su carrera como cantante. Es por ello que anunció que se viene un videoclip con Wisin y Farruko. “Se vienen muchas más cosas”, señaló muy entusiasmada a Amor y Fuego.

Cabe indicar que los rumores sobre la ruptura entre Flavia y Patricio se iniciaron hace un tiempo. Incluso, ya se especulaba un acercamiento entre el guerrero y la modelo Luciana Fuster.

La noticia de la ruptura se hizo más fuerte cuando la pareja dejó de subir sus fotos en las redes sociales, tal como estaba acostumbrada desde que inició su relación, hace 3 años. Incluso eliminaron imágenes donde se les veía juntos.

