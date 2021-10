Jefferson Farfán regresa a la Selección Peruana ante Chile por Eliminatorias

'Jeffry' ingresó por su amigo Paolo Guerrero, quien le cedió la cinta de capitán. (Foto: GOLPerú)

La ‘Foquita’ está de vuelta. Jefferson Farfán volvió a vestir la camiseta de la Selección Peruana en el triunfo por 2 a 0 ante el elenco chileno por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

El delantero del club ‘blanquiazul’ entró al campo de juego cuando el partido iba 1 a 0 para Perú a los 60 minutos para reemplazar a Paolo Guerrero, quien hasta ese momento no venía realizando un buen partido. Y es que el ‘9′ del Inter de Porto Alegre mostró un déficit en el físico ya que erró en varios pases y parecía sentir el cansancio. Esto por el alto rigor que implica un partido de Eliminatorias tras la larga ausencia por la grave lesión en la rodilla que tuvo en agosto del 2020.

En su reemplazo, Farfán se mostró muy activo y luchando palmo a palmo con la defensa de Chile. Se movió constantemente por toda la zona del ataque y siendo muy incisivo en cada balón. Intentó buscar el gol por todas las vías posibles, pero este se le negó. Aún así, demostró su peso ofensivo y el porqué sigue vigente pese a sus 36 años.

Cabe resaltar que el último partido que disputó el ex atacante del Schalke 04 con la ‘bicolor’ fue el 14 de octubre del 2020 ante Brasil por el actual proceso clasificatorio. En aquel partido, el ‘Scratch’ venció por 4 a 2 a los dirigidos por Ricardo Gareca.

PREVIA

CASO FARFÁN

Jefferson Farfán es uno de los futbolistas más decisivos de los Perú vs. Chile. De hecho, es el jugador con más goles en la historia del Clásico del Pacífico en Eliminatorias con 5 anotaciones, seguido por el volante Arturo Vidal con 4 en su haber. Definitivamente su víctima favorita. No cabe duda de que su presencia es influyente y, pese a no arrancar como titular, podría tener minutos en este encuentro.

Repasemos estos tantos: El primero se dio en la victoria nacional por 2 a 1 en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Alemania 2006. En ese encuentro disputó los 90 minutos y anotó tras un balón que ganó Carlos Zegarra. El segundo fue el 2011, en la visita en Santiago y donde Perú perdió por 4 a 2 en el contexto de las Eliminatorias Brasil 2014. En aquel año, la Selección Peruana fue dirigida por Sergio Markarián y ‘Jeffry’ anotó en ese encuentro de cabeza que parecía iba a ser la remontada, pero finalmente no se dio. El tercer grito de gol fue en el agónico triunfo de la ‘bicolor’ por 1 a 0 en Estadio Nacional. Fue tras un rebote que dio el arquero Claudio Bravo y en los minutos finales. Su cuarto gol lo convirtió en las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018. Perú cayó en ese duelo por 4 a 3 en Lima. Sin embargo, Farfán logró el tanto con un fuerte remate en el palo del portero Bravo. Finalmente, el quinto tanto lo consiguió en el mismo partido, esta vez por la vía de penal.

Respeto desde Chile por Farfán El regreso del futbolista de 36 años a la Selección Peruana tras un largo tiempo ausente ha significado cierto temor en el país sureño. Christopher Brandt, periodista de ‘ESPN Chile’, comentó en su programa que los dirigidos por Martín Lasarte deben tener cuidado con el actual delantero de Alianza Lima. Y es que pese a ser un jugador veterano, aún mantiene su jerarquía, sumado a que siempre los tiene en la mira. “Es un jugador importante a nivel sudamericano en las Clasificatorias y Copa América. Él ha hecho ver mal a la Selección de Chile en más de una oportunidad. Habitualmente anota como Paolo Guerrero. Son jugadores que acá se les respeta mucho porque han hecho buenos partidos a Chile, especialmente en el Estadio Nacional de Lima”, mencionó el panelista.